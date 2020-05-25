Ценам на нефть спрогнозировали падение до $30 за баррель

Мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время. В частности, котировки марки Brent могут упасть до $30 за баррель.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин. По его мнению, негативный прогноз связан с переживаниями производителей и продавцов сырья из-за сокращения спроса на топливо.

Цены на нефть

"Участники рынка боятся новой волны коронавируса, которая негативно скажется и на нефтяных котировках. Также большие сомнения вызывает и состояние экономики Китая – страны, которая является одним из крупнейших потребителей нефти. Такие опасения обострились после того, как китайские власти не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, что может свидетельствовать о том, что развитие экономики страны до конца года будет идти не самым лучшим образом", – объяснил Шевчишин.

По его прогнозу в ближайшее время цена за баррель нефти марки Brent откорректируется к отметке $30, а за WTI уйдет ниже $30 (сократится до $27-29).

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть возобновили рост после отката, вызванного решением Китая не "разгонять" свою экономику в 2020 году. Стоимость барреля марки Brent с поставкой в июле преодолела отметку в $35.

В пятницу, 22 мая, мировые цены на нефть после трехнедельного роста сильно качнулись вниз после решения Китая не "разгонять" экономику в 2020 году.

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