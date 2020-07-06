Стало известно, в каких странах заробитчане активнее всего искали работу на карантине

Украинские заробитчане в период карантина с марта по июнь больше всего интересовались вакансиями от работодателей из Польши, Чехии и Германии.

В то же время активность трудовых мигрантов в этом по сравнению с весной прошлого года упала на 60%. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе компании по поиску работы Jooble.

"Так, в Польше больше всего наших соотечественников интересовали предложения по работе разнорабочими, упаковщиками, сортировщиками, сборщиками ягод и логистами. В Германии чаще всего искали работу сиделками, медсестрами, каменщиками, IT-специалистами и строителями. В Чехии же привлекательным вакансиями для украинцев стали водители категории "В", швеи, горничные, строители и медсестры", – говорится в сообщении.

Каких специалистов ищут работодатели

В компании отметили, что реальное предложение за рубежом несколько отличается от того, которое искали украинцы.

Какую работу предлагали в Польше:

упаковщики;

водители;

рабочие на автозаводы;

фасовщики;

строители.

Какую работу предлагали в Германии:

сиделки;

кровельщики;

сборщики клубники;

специалисты направления Java-Development;

бетонщики-опалубщики.

Какую работу предлагали в Чехии:

разнорабочие на склады, фабрики и заводы;

сварщики;

кровельщики;

водители;

помощники на кухню.

"Суммарно в этих трех странах (Польша, Германия, Чехия) чаще всего за последние 4 месяца украинцам предлагали работу в отраслях производства, транспорта и логистики, а также строительства и архитектуры. Реже – в таких сферах, как финансы и страхование; бухгалтерский учет, аудит и консалтинг юриспруденция", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Польша с 1 июля отменила обязательный 14-дневный карантин для авиапассажиров, прибывающих из Украины.

Украинский назвали шесть основных признаков того, что агентство по трудоустройству за рубежом является фиктивным и ему не стоит доверять.