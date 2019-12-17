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17 декабря • обновлено в 18:54
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США вводят санкции против газопровода Путина: Германия пригрозила жестким ответом

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Германия осудила санкции США против "Северного потока-2" и готова реагировать "конкретными мерами".

Как передает "РИА Новости", немецкое правительство намерено "тщательно изучить конкретные последствия, которые закон окажет на реализацию проекта "Северный поток-2". Затем будет принято решение, как именно реагировать на закон.

Ожидается, что американские санкции вступят в силу уже в ближайшие дни. Они могут помешать работам по прокладке трубы в датских водах.

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США вводят мощнейшие санкции против "Северного потока-2"

США вводят мощнейшие санкции против "Северного потока-2"

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что строительство газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не будет остановлено в связи с введением санкций США.

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Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
Германия
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
пора заканчивать с комуняцким пректом Украина...
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему Украина не вводит такие же ссанкции против «газопровода Путена» вслед за США? Наверное немножечко ссыкотно. Не?
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hunt andres
hunt andres
Как американские санкции могут помешать, и ди оты???
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