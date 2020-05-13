Из Украины вывозят продовольствие во время карантина: Шмыгаль ответил депутату

Украина имеет достаточные запасы продовольствия. Вывоз части продуктов за границу запрещен, а зерно, которое экспортируется, находится под контролем.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время "Часа вопросов к правительству" на внеочередном заседании Верховной Рады в среду, 13 мая.

Народный депутат от "Батькивщины" Иван Кириленко, обратившись к главе правительства, сказал, что, по его данным, в условиях пандемии коронавируса и прогноза неурожая Украина не ввела ограничений на вывоз продовольствия за границу.

Запасы продовольствия в Украине

Шмыгаль ответил, что экспорт и импорт продовольствия находится под контролем.

"Первое, что было сделано – введено квотирование на вывоз крупы гречневой из Украины. Мы подписали дополнительные контракты на ввоз гречки в Украине и запрет экспорта из Украины. Также у нас есть шестимесячный запас пшеницы, до нового урожая. Мы работаем с фермерами, агрокомпаниями, с которыми проводим еженедельный анализ, как надо вести экспорт", – сказал Шмыгаль.

По его словам, если зерно не продавать вообще, то Украина в итоге получит "зерно, которое нужно будет выбросить на помойку", и предприятия понесут убытки.

"Мы держим не трехмесячный, а шестимесячный запас зерна до нового урожая. А он будет достаточно хорошим, несмотря на весеннюю засуху. Пошли дожди и мы ожидаем улучшения прогноза по урожаю", – сказал Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, убытки Украины от эпидемии коронавируса и экономического кризиса могут достичь 8,5% ВВП или более $10 млрд.

Из-за пандемии коронавируса в мире ожидается дефицит продовольствия. А Украина может на этом выиграть, заработав за счет сельского хозяйства десятки миллиардов долларов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!