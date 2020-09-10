Крутихин: "Северный поток-2" не будет достороен, это мертвый проект

Канцлер Германии Ангела Меркель официально не откажется от газопровода "Северный поток-2", но достраивать его уже не будут из-за введенных ранее американских санкций.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал российский эксперт по энергетике Михаил Крутихин. По его словам, ограничения США касаются компаний, которые занимаются прокладкой труб по морскому дну и ни одна из них не захочет ссориться с американцами.

"Северный поток-2" нужен Меркель, чтобы упрекать американцев в наглом и бесцеремонном вмешательстве США во внутренние дела Германии и Европы. Поэтому официально отказываться от него и говорить, что да, проект закрыт – Меркель не станет. В целом достраивать проект некому, ни одна компания не захочет ссориться с американцами и попадать под их санкции. Этот проект мертв", – уточнил Крутихин.

Эксперт напомнил, что проекту осталось проложить только две трубы – по 140 и 160 км каждая до берега Германии. Сами береговые сооружения уже везде готовы.

"Это не то, чтобы фиаско для России. Фиаско было еще в самом начале, когда россияне вообще взялись за этот проект и выделили деньги на строительство никому ненужного газопровода от Ямальского полуострова до Балтики. Друзья товарища Путина очень хорошо заработали – десятки миллиардов долларов. А российский бюджет потерял", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Таким образом американский лидер предлагает наказать Россию.

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