'Северный поток-2' может не заработать, даже если его достроят, – Гончар

Российский "Газпром" обманул своих партнеров, пообещав им поставки газа по "Северному потоку-2" вскоре после завершения укладки труб.

На самом деле, для работы газопровода не готова инфраструктура с российской стороны. Об этом сказал эксперт по энергетике Михаил Гончар в интервью Виталию Портникову на "Радио Свобода".

Он считает, что даже если бы 1 января 2020 года произошла церемония перерезания голубой ленточки и зажигания факела, это было бы бутафорией, так как в целом ГТС не была бы функциональной.

Как пример он привел объявление о тендере 8 июня на то, чтобы были предложены поставки опор для монтажа технологических трубопроводов к транспортировке на компрессорной станции Славянская в районе Усть-Луги (то есть там, где находится точка старта "Северного потока-2").

"Если компрессорная станция не готова к работе сейчас (а она должна была быть готова еще в прошлом году), тогда о каком запуске "Северного потока–2" могла идти речь даже в случае, если бы труба была уложена? То есть российская сторона, "Газпром" сознательно шли на обман не только своих партнеров в рамках консорциума по реализации этого проекта, но и европейских политиков", – сказал Гончар.

Он отметил, что стремление "Газпрома" достроить недостающие несколько процентов трубы не исчерпывает всю глубину проблемы запуска газопровода в целом.

"Газотранспортная система, работающая со сверхвысоким давлением, не будет работать, даже если труба будет уложена, но остальная периферия не подготовлена к этому. Поэтому американские санкции бьют точечно, очень адресно, и, в принципе, они своего достигают, что было продемонстрировано как в прошлом году, так и сейчас", – подытожил Гончар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".