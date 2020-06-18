"Северный поток-2" может не заработать, даже если его достроят, – Гончар
Российский "Газпром" обманул своих партнеров, пообещав им поставки газа по "Северному потоку-2" вскоре после завершения укладки труб.
На самом деле, для работы газопровода не готова инфраструктура с российской стороны. Об этом сказал эксперт по энергетике Михаил Гончар в интервью Виталию Портникову на "Радио Свобода".
Он считает, что даже если бы 1 января 2020 года произошла церемония перерезания голубой ленточки и зажигания факела, это было бы бутафорией, так как в целом ГТС не была бы функциональной.
Как пример он привел объявление о тендере 8 июня на то, чтобы были предложены поставки опор для монтажа технологических трубопроводов к транспортировке на компрессорной станции Славянская в районе Усть-Луги (то есть там, где находится точка старта "Северного потока-2").
"Если компрессорная станция не готова к работе сейчас (а она должна была быть готова еще в прошлом году), тогда о каком запуске "Северного потока–2" могла идти речь даже в случае, если бы труба была уложена? То есть российская сторона, "Газпром" сознательно шли на обман не только своих партнеров в рамках консорциума по реализации этого проекта, но и европейских политиков", – сказал Гончар.
Он отметил, что стремление "Газпрома" достроить недостающие несколько процентов трубы не исчерпывает всю глубину проблемы запуска газопровода в целом.
"Газотранспортная система, работающая со сверхвысоким давлением, не будет работать, даже если труба будет уложена, но остальная периферия не подготовлена к этому. Поэтому американские санкции бьют точечно, очень адресно, и, в принципе, они своего достигают, что было продемонстрировано как в прошлом году, так и сейчас", – подытожил Гончар.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии пригрозили ввести штрафные пошлины на американский газ, если Вашингтон не прекратит давление на российский газопровод "Северный поток-2".
21 мая Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.
Группа сенаторов США из обеих партий готовит законодательство, которое расширит санкции против "Северного потока-2". Они коснутся, в том числе, страховых компаний, которые будут работать с российскими судами, участвующими в строительстве трубопровода.
В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".
Новые санкции США сделают невозможным завершение строительства "Северного потока-2". Документ с новыми ограничениями уже опубликовали сенаторы.
Ответом Германии на санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" должно быть введение ЕС пошлин на их СПГ (сжиженный природный газ). Об этом сообщил глава комитета Бундестага по энергетике Клаус Эрнст.