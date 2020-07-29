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Семь лет назад Кремль попал под санкции США и ЕС: как отразилось на рубле и нефти

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
1,6 т.
Санкции против России

Как Россия пострадала за семь лет санкций. Коллаж Обозревателя

Россия уже семь лет находится под серьезными санкциями Евросоюза и США. За это время курс доллара в РФ взлетел с 30,88 рублей до более чем 72 рублей, а приближенные к Кремлю олигархи потеряли миллиарды долларов.

Об этом говорится в публикации РБК, в которой напомнили, что стало поводом для санкций в 2013 году, и как Запад экономически принуждал Россию остановить агрессию против других стран и своих граждан.

За что вводили санкции

  • Масштабные санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики.

  • Наиболее масштабные санкции связаны с аннексией Крыма к России и агрессией РФ на востоке Украины.

  • Санкции за кибератаки были введены предшественником Трампа — Бараком Обамой — 1 апреля 2015 года. Они позволяют Министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, подозреваемых в совершении кибератак.

Как отразились санкции на России

Как отразились санкции на России РБК

Как отразились санкции на России

Как отразились санкции на России РБК

Кто ввел санкций больше

  • Президент США Барак Обама с 12 апреля 2013 года по 9 января 2017 года ввел санкции против 555 российских физических и юридических лиц.

  • Дональд Трамп с 1 июня 2017 года по 15 июля 2020 года ввел санкции против 264 россиян и российских компаний.

Как отразились санкции на России

Как отразились санкции на России РБК

Среди них, представители – "ополчения" и "чиновники ЛДНР", сотрудники "фабрик троллей", российские военные и силовики, политики, бизнесмены, чиновники, топ-менеджеры компаний, люди, которых подозревают в нарушении прав человека – 415 человек.

Под санкции попали 525 организаций из топливно-энергетического комплекса, банки, оборонные, транспортные, страховые, строительные и другие компании.

Как отразились санкции на России

Как отразились санкции на России РБК

Как отразились санкции на России

Как отразились санкции на России РБК

Как санкции ударили по олигархам

Крупные бизнесмены попали в санкционные списки в связи с аннексией Крыма и начала войны на востоке Украины. В санкционных списках 12 членов рейтинга Forbes. С 2013 года их состояния уменьшились на миллиарды долларов.

Как отразились санкции на России

Как отразились санкции на России РБК

Как отразились санкции на России

Как отразились санкции на России РБК

Что произошло с рублем

С 12 апреля 2013 года до 15 июля 2020 года курс доллара в России вырос на 130%, курс евро – на 100%. Стоимость барреля нефти марки Brent за это время снизилась на 58%.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что власти РФ "пофигистично" относятся к противостоянию санкциям США.

Отключение России от всемирной платежной системы SWIFT может привести к проблемам во внешней торговле, падению акций российских компаний и финансовому кризису.

Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверил Киев, что санкции Евросоюза против Москвы остаются в силе.

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