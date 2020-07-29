Семь лет назад Кремль попал под санкции США и ЕС: как отразилось на рубле и нефти

Как Россия пострадала за семь лет санкций. Коллаж Обозревателя

Россия уже семь лет находится под серьезными санкциями Евросоюза и США. За это время курс доллара в РФ взлетел с 30,88 рублей до более чем 72 рублей, а приближенные к Кремлю олигархи потеряли миллиарды долларов.

Об этом говорится в публикации РБК, в которой напомнили, что стало поводом для санкций в 2013 году, и как Запад экономически принуждал Россию остановить агрессию против других стран и своих граждан.

За что вводили санкции

Масштабные санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики.

Наиболее масштабные санкции связаны с аннексией Крыма к России и агрессией РФ на востоке Украины.

Санкции за кибератаки были введены предшественником Трампа — Бараком Обамой — 1 апреля 2015 года. Они позволяют Министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, подозреваемых в совершении кибератак.

Как отразились санкции на России РБК

Как отразились санкции на России РБК

Кто ввел санкций больше

Президент США Барак Обама с 12 апреля 2013 года по 9 января 2017 года ввел санкции против 555 российских физических и юридических лиц.

Дональд Трамп с 1 июня 2017 года по 15 июля 2020 года ввел санкции против 264 россиян и российских компаний.

Как отразились санкции на России РБК

Среди них, представители – "ополчения" и "чиновники ЛДНР", сотрудники "фабрик троллей", российские военные и силовики, политики, бизнесмены, чиновники, топ-менеджеры компаний, люди, которых подозревают в нарушении прав человека – 415 человек.

Под санкции попали 525 организаций из топливно-энергетического комплекса, банки, оборонные, транспортные, страховые, строительные и другие компании.

Как отразились санкции на России РБК

Как отразились санкции на России РБК

Как санкции ударили по олигархам

Крупные бизнесмены попали в санкционные списки в связи с аннексией Крыма и начала войны на востоке Украины. В санкционных списках 12 членов рейтинга Forbes. С 2013 года их состояния уменьшились на миллиарды долларов.

Как отразились санкции на России РБК

Как отразились санкции на России РБК

Что произошло с рублем

С 12 апреля 2013 года до 15 июля 2020 года курс доллара в России вырос на 130%, курс евро – на 100%. Стоимость барреля нефти марки Brent за это время снизилась на 58%.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что власти РФ "пофигистично" относятся к противостоянию санкциям США.

Отключение России от всемирной платежной системы SWIFT может привести к проблемам во внешней торговле, падению акций российских компаний и финансовому кризису.

Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заверил Киев, что санкции Евросоюза против Москвы остаются в силе.