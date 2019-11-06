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6 ноября • обновлено в 02:43
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"Русский стиль!" В "Нафтогазе" высмеяли заявление Пескова о транзите газа

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В "Нафтогазе" высмеяли заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что переговоры России и Украины по транзиту газа сейчас невозможны.

"Все сводится к следующему заявлению спикера Путина Пескова: "Никаких переговоров о транзитной сделке, пока мы не прекратим принудительное исполнение $3 млрд. в рамках завершенного арбитража и не откажемся от других претензий в Стокгольме". Добро пожаловать на коммерческие переговоры в русском стиле", – написали в Twitter "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" ответили Пескову

В "Нафтогазе" ответили Пескову

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" транзит газа газ
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