"Русский стиль!" В "Нафтогазе" высмеяли заявление Пескова о транзите газа

В "Нафтогазе" высмеяли заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что переговоры России и Украины по транзиту газа сейчас невозможны.
"Все сводится к следующему заявлению спикера Путина Пескова: "Никаких переговоров о транзитной сделке, пока мы не прекратим принудительное исполнение $3 млрд. в рамках завершенного арбитража и не откажемся от других претензий в Стокгольме". Добро пожаловать на коммерческие переговоры в русском стиле", – написали в Twitter "Нафтогаза".
So it boils down to this: no transit deal negotiations until we stop enforcement of $3bn under a completed arbitration and drop other claims in Stockholm - Putin’s speaker Peskov. Welcome to commercial negotiations, Russian style 😂 pic.twitter.com/ANcUkyFctt— Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) 5 листопада 2019 р.
В "Нафтогазе" ответили Пескову
Как сообщал OBOZREVATEL:
28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
29 августа 2019 года стало известно, что "Газпром" внес на счет Высокого суда правосудия Англии и Уэльса 345 миллионов долларов обеспечительных платежей в рамках спора с НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже.
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" за невыполненное решение Стокгольмского арбитража вырос на $250 млн. Таким образом, Россия обязана выплатить Украине уже $2,817 млрд.
Министр энергетики Алексей Оржель заявил, что Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года.
Окружной суд Амстердама по заявлению "Нафтогаза" дал разрешение на арест акций компании South Stream Transport BV. Это дочерняя компания "Газпрома".
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