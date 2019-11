"Русский стиль!" В "Нафтогазе" высмеяли заявление Пескова о транзите газа

В "Нафтогазе" высмеяли заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что переговоры России и Украины по транзиту газа сейчас невозможны.

"Все сводится к следующему заявлению спикера Путина Пескова: "Никаких переговоров о транзитной сделке, пока мы не прекратим принудительное исполнение $3 млрд. в рамках завершенного арбитража и не откажемся от других претензий в Стокгольме". Добро пожаловать на коммерческие переговоры в русском стиле", – написали в Twitter "Нафтогаза".

So it boils down to this: no transit deal negotiations until we stop enforcement of $3bn under a completed arbitration and drop other claims in Stockholm - Putin’s speaker Peskov. Welcome to commercial negotiations, Russian style 😂 pic.twitter.com/ANcUkyFctt