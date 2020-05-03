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3 мая • обновлено в 22:25
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Россия выставила США счет за помощь для борьбы с COVID-19 и опозорилась

17.8т
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США получили от России счет почти $660 тыс. за гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом. При этом американские специалисты признали, что от части груза вообще нет пользы.

Об этом говорится в заявлении Американского агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), говорится в публикации BBC. "Госдепартамент получил итоговый счет, выставленный правительством России, на сумму в $659,2 тыс.", – сообщили в FEMA.

В грузе, который Кремль отправил в США в начале апреля на транспортном самолете Ан-124 "Руслан", находилось медицинское оборудование, включая аппараты вентиляции легких и средства индивидуальной защиты.

Россия выставила США счет за гуманитарную помощь

Россия выставила США счет за гуманитарную помощь

"По данным FEMA, РФ поставила в США 4 тыс. промышленных противогазов М-95, которые полностью закрывают лицо, 15 тыс. респираторов, 80 тыс. пакетов антисептика, 400 тыс. различных предметов медицинской одежды, включая защитные комбинезоны. Кроме того, в грузы было 30 тыс. перчаток, причем не только хирургические, но и резиновые, которые обычно используют на кухне", – сказано в материале.

В FEMA не смогли уточнить, удалось использовать это оборудование в больницах. "Насколько мне известно, с аппаратами вентиляции легких были проблемы, потому что они рассчитаны на напряжение 220 вольт, а в сетях в США используют напряжение 110 вольт", – отметил представитель агентства.

Он также подтвердил, что промышленные противогазы М-95, присланные российской стороной, "соответствуют требованиям военных по защите от химического и биологического угрозы", но не используются в медицинских учреждениях.

Поставщики были под санкциями

В США считают, что бóльшую выгоду от сотрудничества получила Россия, потому что в своей пропаганде использует это как международный успех. Также оказалось, что по меньшей мере две российские структуры, которые принимали участие в поставке груза, были в американском санкционном списке. Речь идет о Российском фонде прямых инвестиций и концерне "Радиоэлектронные технологии", одно из подразделений которого производит направлены в США аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст аннексированный Крым Украине.

В Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе. Там там считают, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Санкции против России
Место
США
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
В грузе как всегда: лапти,матрёшки,балалайки...
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
и шо,русские об этом пишут?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Pegasman Partagas, чурка,тебе виднее.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
раша в своем репертуаре - как только где-нибудь нагадила, так тут же выставляет счет за "гуманитарную помощь"
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