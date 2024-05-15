В "златоглавой" не могли поверить, когда арестовали Тимура Иванова, заместителя Министра обороны (вернее –нападения) РФ Сергея Шойгу и ближайшего друга самого президента! С которым Вова Путин не раз гулял по тайге и ловил рыбу в мутной воде.

Арестовали не за подрыв государственных устоев или шпионаж в пользу одной из стран НАТО, а за банальную взятку в "жалкий" миллион долларов. После инаугурации "солнцеликого" начались вообще чудеса в решете. Вместо Министра Сергея Шойгу, Вова Путин предложил Андрея Белоусова, там самым спас своего друга от порки и расправы "ура-патриотов" и ястребов за провал в войне с Украиной. "Вот теперь мы хохлам покажем!, - закричали в Москве не очень трезвые голоса из подворотни, - Белоусов знает как поставить экономику россии на военные рельсы и мы дойдем до Киева". Они не учли один физиологический фактор – можно реанимировать больного, но умершего уже бесполезно. Экономику россии уже никто не поставит на ноги, а не то, что на военные рельсы, которые давно закончились. Дальше чудеса продолжились – арестовали опять же за взятку начальника управления кадров МО РФ генерал-лейтенант Кузнецова и подали в отставку сразу два зама Шойгу – генералы Целиков и Шевцова. Это уже похоже на банкет, а не на молодежную вечеринку. Серый кардинал Николай Патрушев стал чем-то неудобен или опасен Кремлю и ушел строить корабли, которые никуда не поплывут.

К чему все это идет? Это все идет к басне дедушки Крылова Квартет: "а вы друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь". Никакие перестановки, посадки и перетряски в МО россии не спасут армию агрессора от поражения. Дела Украины на поле боя восточного фронта хотя далеко не радужные, однако приближается время, когда на головы оккупантов посыплются не только ATACMS с дальнобойностью до 500 км, но и нечто посерьезней. Госсекретарь США Энтони Блинкен приезжал в Киев не пообедать в пиццерии с министром Кулебой, а сказать кое-что важное с глазу на глаз первому лицу страны. На юге Украины тревожно, однако главная цель как у ЗСУ, так и у западных коллег это "форпост Крым", после падения которого все остальные военно-политические вопросы будут решаться в другой плоскости. Никто не знает точно – когда это произойдет?, но кое-кто знает без сомнения, что произойдет непременно. Никакой ядерной булавой его не отбить, да и шантаж Кремля перестал на Запад действовать. Пока главная задача ЗСУ это закрыть небо над всеми крупными городами Украины, чтобы ни одна ракета агрессоров не упала на головы мирного населения. К этому все идет и ждать осталось недолго. Потом мы вспомним еще одну хорошую басню Крылова "Лиса и виноград": Видит око, да зуб неймет.