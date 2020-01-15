В России придумали новый метод шантажа Беларуси из-за отказа от путинской нефти

В России пригрозили, что могут оставить Беларусь без транзита российской нефти, которая идет в Европу.

Об этом заявил глава российской "Транснефти" Николай Токарев в среду, 15 января, передает "Интерфакс". По его словам, Россия имеет возможности перераспределить транзитные потоки нефти, идущие через территорию Беларуси.

"У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, то есть мы исключаем такую перспективу, хотя если понадобится, возможности такие у нас есть", – сказал Токарев.

Он заметил, что в числе возможностей – "и морское распределение, и другие варианты". "Я сейчас не буду называть цифры, но мы просчитывали все такие перспективы, видим, что возможность такая есть, и без особых затруднений для нас должно получиться, так что в этом плане мы спокойны", – добавил глава "Транснефти".

Транзит нефти через Беларусь

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

Россия с 1 января 2020 года прекратила поставки нефти на перерабатывающие заводы Беларуси.

Казахстан получил от Беларуси запрос на поставку нефти и намерен рассмотреть это предложение.

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