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15 января • обновлено в 16:56
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/ Рынки и компании

В России придумали новый метод шантажа Беларуси из-за отказа от путинской нефти

1.6т
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В России пригрозили, что могут оставить Беларусь без транзита российской нефти, которая идет в Европу.

Об этом заявил глава российской "Транснефти" Николай Токарев в среду, 15 января, передает "Интерфакс". По его словам, Россия имеет возможности перераспределить транзитные потоки нефти, идущие через территорию Беларуси.

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"У нас возможности для этого все есть, но мы не считаем, что такая перспектива предстоит, то есть мы исключаем такую перспективу, хотя если понадобится, возможности такие у нас есть", – сказал Токарев.

Он заметил, что в числе возможностей – "и морское распределение, и другие варианты". "Я сейчас не буду называть цифры, но мы просчитывали все такие перспективы, видим, что возможность такая есть, и без особых затруднений для нас должно получиться, так что в этом плане мы спокойны", – добавил глава "Транснефти".

Транзит нефти через Беларусь

Транзит нефти через Беларусь

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
И опять Обоз все переврал. России надоело кормить Беларусь, которая наживалась на перепродаже роснефти. Лукашенко, которому "гроши дуже потрибни", решил поднять пошлину за транзит на 50%,в результате чего беларусский нефтепровод стал дюже дорогим, дешевле танкерами перевозить, о чем и было заявлено. И, кстати, белорусам цена на нефть была предложена на 20% дешевле мировых, которые Лукашенко не понравились и он решил заняться своим любимым делом - шантажом: "Москали, дайте грошей, а то уйдём от вас!" Ниче не напоминает?
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Теперь очередь Белорусов прочувствовать всю любовь свинорусов. Слава Богу Украина дала соснуть тунца расеянцам
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Себостьян Прейро, Убогое дырявое туловище,у вас ипачи все в спущенке,а ты бред какой то несешь,от пересосу наверно.
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Бондаренко Виктор
Бондаренко Виктор
Себостьян Прейро, но сосёт ватное укробы.дло и у России и у Американосов.
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