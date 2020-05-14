Главная Новости
14 мая • обновлено в 16:32
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Газпром" из-за обвала рубля получил миллиардные убытки – СМИ

3.2т
Читать материал на украинском

Российский "Газпром" из-за обвала рубля впервые за последние 10 лет в I квартале 2020 года получил убытков на 306 млрд рублей (примерно $4,135 млрд).

И это при том, что на этот период приходится отопительный сезон, во время которого компания раньше получала рекордные прибыли. Об этом свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных компании. За аналогичный период 2019 года компания получила 199,469 млрд рублей чистой прибыли (около $2,7 млрд).

Рекордные убытки "Газпрома"

Рекордные убытки "Газпрома"

По итогам I квартала стоимость чистых активов "Газпрома" – 11,28 трлн рублей после 11,334 трлн рублей на 31 декабря 2019 года, т.е. за последний квартал она снизилась на 306 млрд рублей. "Величина изменения стоимости активов за квартал точно соответствует размеру чистой прибыли (убытка) за квартал", – объяснили в агентстве.

Почему "Газпром" ушел в минус

Доходы "Газпрома" упали из-за снижения объемов добычи газа на 10% и экспорта на 20%. Также на финансовый результат мог повлиять обвал стоимости рубля почти на 20%. "В течение квартала курс доллара США повысился с 61,90 руб./$ на 31 декабря 2019 года до 76,40 руб./$ на 7 апреля 2020 года", – подытожили в агентстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам марта и апреля из-за падения цен на нефть РФ потеряла более $1 млрд (около 77,8 млрд рублей). Чтобы покрыть недостатки в казне, в Минфин РФ решили на эту сумму с 7 апреля по 12 мая продавать доллары – на 3,5 млрд руб. каждый день.

Убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд). Чтобы закрыть дыру в бюджете, Минфин РФ начал продажу валюты.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Кризис в России Курс валют
Место
Россия
Теги
доллар рубль Газпром курс валют
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
12
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ваня Иванов
Ваня Иванов
... "Чтобы закрыть дыру в бюджете, Минфин РФ начал продажу валюты ..." здесь нужно добавить: "своей валюты". Но за cвидoмьём не угонишься: для тех же целей xoxлocтaн уже продал "нэнькy" и заложил всё, что смог. ... Уже без шapoвap гapцyют, а всё ж про Poccию печалятся, почитывают, интересуются. Ждут Ждyны кoнтpибyций, зaпacшиcь бaкaлeйными мeшкaми .. Ну-ну, ... *eбилы ... б ... (с).
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Исаев Максим
Исаев Максим
На фоне убытков США от коронавируса это жалкие копейки... А уж если сравнивать количество умepших... Да ещё и в процентном отношении...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Григорьевич Анатолий
Григорьевич Анатолий
А где бравые лапти? Почему не слышно их?)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Исаев Максим
Исаев Максим
Григорьевич Анатолий, бравые лапти в щелях на востоке сидят и испуганно поxpюкивают при звуках ополченских снарядов!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

  • В мире заболели более 4,4 млн человек, погибли – 296 тысяч.

  • В Украине запустят новое тестирование на коронавирус, которое доступнее, чем ПЦР.

  • ВОЗ предупредила, что коронавирус может остаться с человечеством навсегда, как ВИЧ.

  • Врачи назвали самый опасный ранний симптом COVID-19 – он грозит тяжелой формой заболевания.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги