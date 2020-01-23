"Рекордный год": Гончарук встретился с главой ЕБРР в Давосе

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 2019 год был рекордным для Украины по объему инвестиций от ЕБРР.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram по итогам встречи с президентом банка Сумой Чакрабарти в Давосе (Швейцария) в четверг, 23 января. "В целом 2019 был рекордным по объему инвестиций ЕБРР в Украину. Общая сумма составила 1,1 млрд евро", – написал Гончарук.

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По его словам, Чакрабарти отметил успешность реформ в Украине и достигнутую макроэкономическую стабильность. "Договорились, что в 2020 году будем работать над перевыполнением рекорда", – добавил Гончарук.

ЕБРР

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