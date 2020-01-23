"Рекордный год": Гончарук встретился с главой ЕБРР в Давосе

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 2019 год был рекордным для Украины по объему инвестиций от ЕБРР.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram по итогам встречи с президентом банка Сумой Чакрабарти в Давосе (Швейцария) в четверг, 23 января. "В целом 2019 был рекордным по объему инвестиций ЕБРР в Украину. Общая сумма составила 1,1 млрд евро", – написал Гончарук.
По его словам, Чакрабарти отметил успешность реформ в Украине и достигнутую макроэкономическую стабильность. "Договорились, что в 2020 году будем работать над перевыполнением рекорда", – добавил Гончарук.
ЕБРР
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
Украина достигла договоренности (Staff Level Agreement) по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.
В Международном валютном фонде назвали условиями для нового транша Украине на $5,5 млрд принятие закона о невозможности возвращения банков экс-владельцам, урегулирование тарифов и завершение реформ.
17 января в МВФ потребовали от Украины выполнить поставленные ранее условия, чтобы была запущена программа кредитования на $5,5 млрд.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что новая программа сотрудничества Украины с МВФ начнется в ближайшие месяцы.
Десятилетние облигации внешнего займа, которые выпустила Украина, оценены в общую сумму 1,25 млрд евро.
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