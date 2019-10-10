"Нам выкрутят руки": Зеленский резко высказался о "Северном потоке-2"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.

Поэтому, по его словам, поддержка США для нас жизненно необходима. Об этом глава государства сказал в четверг, 10 октября, в ходе общения с журналистами на пресс-марафоне. Так он ответил на вопрос, почему во время встречи с президентом США Дональдом Трампом приуменьшил объем помощи, которую Украине оказали страны ЕС.

"Мы благодарны европейцам. И они действительно нам помогают. Но нам необходим стратегический партнер. И пока что против "Северного потока-2" введены санкции именно США. И мы им благодарны. Потому что для нас это – энергетическая безопасность. Потому что вы знаете, что через "Северный поток-2" нам выкрутят руки полностью. Россия нам сможет выкрутить руки. Так я думаю", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что кроме санкций против газопровода, США поддержали Украину в Польше, дав альтернативную возможность получать газ. Также он упомянул, что против строительства "Северного потока-2" выступает Дания.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности, регулирования этого газопровода.

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