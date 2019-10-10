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10 октября • обновлено в 21:32
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"Нам выкрутят руки": Зеленский резко высказался о "Северном потоке-2"

5.9т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия, достроив газопровод "Северный поток-2", сможет "выкрутить руки" Украине.

Поэтому, по его словам, поддержка США для нас жизненно необходима. Об этом глава государства сказал в четверг, 10 октября, в ходе общения с журналистами на пресс-марафоне. Так он ответил на вопрос, почему во время встречи с президентом США Дональдом Трампом приуменьшил объем помощи, которую Украине оказали страны ЕС.

"Мы благодарны европейцам. И они действительно нам помогают. Но нам необходим стратегический партнер. И пока что против "Северного потока-2" введены санкции именно США. И мы им благодарны. Потому что для нас это – энергетическая безопасность. Потому что вы знаете, что через "Северный поток-2" нам выкрутят руки полностью. Россия нам сможет выкрутить руки. Так я думаю", – сказал Зеленский.

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Президент добавил, что кроме санкций против газопровода, США поддержали Украину в Польше, дав альтернативную возможность получать газ. Также он упомянул, что против строительства "Северного потока-2" выступает Дания.

"Нам выкрутят руки": Зеленский резко высказался о "Северном потоке-2"

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Темы
Поставки газа в Украину Санкции против России Северный поток-2
Персоны
Владимир Зеленский Дональд Трамп
Место
Украина
Теги
Северный поток - 2 транзит газа
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hunt andres
hunt andres
Дудачок. Дания сама собирается присосаться к СП2)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Посыл Вольдемара примерно таков - США, помогите нам пожалуйста, чтоб мы и дальше могли метать дepьмo в сторону России в ваших интересах и она нам при этом платила гроши за транзит. Одним словом Вальдемар ещё один сказочный талпайоп на посту президента Украины.
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Мир Миру
Мир Миру
Ніхто так і не порахував, скільки коштів на рік витрачає Нафтогаз для утримання ГТС в робочому стані. В твердій валюті, бажано. Може, це взагалі буде не вигідно, коли добудується друга гілка "Північного потоку".
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