Путин предложил "спасти" россиян еще одним налогом: в сети высмеяли

Президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% доходы по вкладам россиян, общий размер которых превышает 1 млн рублей (около 320 тыс. гривен).
Об этом он сказал, выступая с обращением в связи с усилением эпидемии коронавируса в России. При этом он признал, что сбережения в таком объеме есть лишь у 1% россиян.
Также Путин заявил, что, мол, вкладчикам от этого не убудет, так как "условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире".
На самом деле высокая ставка по депозитам говорит лишь о слабости экономики государства (и предполагает не менее высокие проценты по кредитам).
Путин предлагает для россиян ввести еще один налог
В соцсетях уже высмеяли идею руководителя "сверхдержавы". "Фантастический кретинизм. Новый налог в момент, когда доходы людей падают. И заметьте. Эпидемия-то прекратится. А налог не отменят", – написал в Twitter блогер Профессор Преображенский.
Путин: вводится налог на доход от банковских вкладов размером больше 1 млн. рублей.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) March 25, 2020
(Важно: не на вклад, а на доход от вклада).
Фантастический кретинизм.
Новый налог в момент, когда доходы людей падают.
И заметьте.
Эпидемия-то прекратится.
А налог не отменят.
"В любой непонятной ситуации вводи налог", – иронизируют пользователи.
Также люди посчитали слова Путина призывом к тому, что нужно забирать деньги из банков. "Как по мне, это отличный призыв не держать деньги в банке. Он просто сказал это тем, кому Набиуллина за последние пару лет не могла объяснить", – написал пользователь HELO.
"Показывает, что из банков надо выводить деньги. Ведь его сечины и ротенберги не держат в банках РФ, да и правила их не касаются", – пишет пользователь Обнулись.
Также россияне заметили в словах Путина еще один подвох: говоря о вкладах, он сказал "общий объем вкладов", то даже разделяя крупный вклад на несколько маленьких обойти ограничение людям не получится.
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