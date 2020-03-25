Главная Новости
25 марта • обновлено в 16:31
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Путин предложил "спасти" россиян еще одним налогом: в сети высмеяли

686
Читать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин предложил обложить налогом в 13% доходы по вкладам россиян, общий размер которых превышает 1 млн рублей (около 320 тыс. гривен).

Об этом он сказал, выступая с обращением в связи с усилением эпидемии коронавируса в России. При этом он признал, что сбережения в таком объеме есть лишь у 1% россиян.

Также Путин заявил, что, мол, вкладчикам от этого не убудет, так как "условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире".

На самом деле высокая ставка по депозитам говорит лишь о слабости экономики государства (и предполагает не менее высокие проценты по кредитам).

Путин предлагает для россиян ввести еще один налог

Путин предлагает для россиян ввести еще один налог

В соцсетях уже высмеяли идею руководителя "сверхдержавы". "Фантастический кретинизм. Новый налог в момент, когда доходы людей падают. И заметьте. Эпидемия-то прекратится. А налог не отменят", – написал в Twitter блогер Профессор Преображенский.

"В любой непонятной ситуации вводи налог", – иронизируют пользователи.

Также люди посчитали слова Путина призывом к тому, что нужно забирать деньги из банков. "Как по мне, это отличный призыв не держать деньги в банке. Он просто сказал это тем, кому Набиуллина за последние пару лет не могла объяснить", – написал пользователь HELO.

"Показывает, что из банков надо выводить деньги. Ведь его сечины и ротенберги не держат в банках РФ, да и правила их не касаются", – пишет пользователь Обнулись.

Путин предложил "спасти" россиян еще одним налогом

Twitter

Путин предложил "спасти" россиян еще одним налогом

Twitter

Также россияне заметили в словах Путина еще один подвох: говоря о вкладах, он сказал "общий объем вкладов", то даже разделяя крупный вклад на несколько маленьких обойти ограничение людям не получится.

Путин предложил "спасти" россиян еще одним налогом

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
налоги рубль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги