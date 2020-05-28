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28 мая • обновлено в 04:21
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Появился прогноз, как падение цен на газ повлияет на тарифы в Украине

1.4т
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Мировые цены на газ, несмотря на падение спроса, не могут пойти по "нефтяному сценарию" и опуститься ниже 0. Однако и подниматься они не будут, а значит, для роста тарифов в Украине оснований нет.

Причина в том, что природный газ имеет другую структуру потребления. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Цены на газ

Цены на газ

Он объяснил, что на Западе газ в основном используют для выработки электроэнергии. Из-за этого его потребление не может резко сократиться или просто остановится. В связи с этим цены на газ не могут упасть ниже 0.

"Сейчас на газовом рынке Европы нет оживления. Драйверы роста утратили свою значимость с приходом короновируса. А многие предприятия остановлены, что не позволяет увеличить спрос на газ. Поэтому цены на газ и далее будут сохранять нейтральную динамику. Для нас это означает, что они останутся на текущих уровнях. И ожидать роста тарифов не стоит", – сказал Пархоменко.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшее американское информационное агентство Bloomberg со ссылками на экспертов спрогнозировало движение цен на газ по "нефтяному сценарию". Фактически хранилища голубого топлива могут быть полностью заполнены, а цена на бирже упасть до отрицательной отметки.

Цены на газ в Европе установили новый антирекорд: 22 мая они упали сразу на 19% – с $45 до $34 за тысячу кубометров. Это более чем вдвое меньше, чем стоит его добыча и доставка из РФ.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Экономика Украины: прогнозы Цена на газ
Место
Украина
Тег
газ
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