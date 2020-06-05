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6 июня • обновлено в 03:22
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После катастрофы в Норильске России предрекли "нефтяную чуму"

2.1т
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Планы России продолжать промышленное освоение Арктики и ее природных ресурсов могут привести к масштабным экологическим катастрофам.

Причина – в несоблюдении норм безопасности, которое повсеместно встречается у российских газовщиков и нефтяников. Об этом говорится в публикации немецкого издания Frankfurter Rundschau, которая посвящена утечке 21 тыс. тонн дизеля в Норильске. В частности, 15 тыс. тонн топлива попали в реки.

ЧП в Норильске

ЧП в Норильске

Издание предупреждает, что из-за многочисленных технические нарушения подобные ЧП в России могут стать регулярными.

"Согласно российскому законодательству, такие топливохранилища должны быть обнесены дамбами, которые препятствуют тому, чтобы токсичные вещества покидали территорию объекта". Однако Кремль планирует продолжать промышленное освоение российской Арктики и ее природных ресурсов, то есть на вечномерзлом грунте, который становится все более непредсказуемым, будет появляться все больше инфраструктуры", – отмечает издание.

Сайт приводит мнение эксперта Greenpeace Василия Яблокова, который сравнил катастрофу с "нефтяной чумой" у берегов Аляски в 1989 году.

"Тогда танкер Exxon Valdez потерял при аварии 37 тыс. тонн сырой нефти, которые отравили побережье протяженностью 2 тыс. км и убили бесчисленное количество птиц и рыб. Яблоков опасается, что для устранения всех последствий может потребоваться более десяти лет", – подытожили авторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Норильске (РФ) 29 мая произошла масштабная утечка дизельного топлива из местной ТЭЦ.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Кризис в России
Место
Россия
Тег
Новости России
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