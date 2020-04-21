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21 апреля • обновлено в 11:05
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В мире рухнули цены на нефть: Витренко озвучил способ заработка для Украины

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Украина может воспользоваться падением мировых цен на нефть и начать зарабатывать на хранении и переработке чужого сырья.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя в Facebook падение стоимости нефти до отрицательных величин, которое произошло в понедельник, 20 апреля. Одна из причин этого – у США быстро заканчиваются свободные объемы для ее хранения.

Рынок нефти

Рынок нефти

"В Украине есть огромное нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости. Похоже бизнес по хранению нефти становится наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать", – написал Витренко.

При этом, по его мнению, Украина должна стараться закачивать в свои хранилища не российскую нефть, а добытую в других странах.

Что касается газа, то цены на него в Европе пока не падают, но, как считает Витренко, не исключено и такое. "Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом", – добавил руководитель "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Рынок газа Мировые цены на нефть
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
НАК "Нафтогаз" нефть
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