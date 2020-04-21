В мире рухнули цены на нефть: Витренко озвучил способ заработка для Украины

Украина может воспользоваться падением мировых цен на нефть и начать зарабатывать на хранении и переработке чужого сырья.

Об этом заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, комментируя в Facebook падение стоимости нефти до отрицательных величин, которое произошло в понедельник, 20 апреля. Одна из причин этого – у США быстро заканчиваются свободные объемы для ее хранения.

Рынок нефти

"В Украине есть огромное нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также многие нефтеперерабатывающие заводы, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости. Похоже бизнес по хранению нефти становится наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально их монетизировать", – написал Витренко.

При этом, по его мнению, Украина должна стараться закачивать в свои хранилища не российскую нефть, а добытую в других странах.

Что касается газа, то цены на него в Европе пока не падают, но, как считает Витренко, не исключено и такое. "Может наши газохранилища тоже скоро станут самым прибыльным бизнесом", – добавил руководитель "Нафтогаза".

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

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