Расплата за Крым: Евросоюз больно ударил санкциями по России

Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

Решение было принято во вторник, 28 января, сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с российскими выборами, которые прошли там в сентябре", – написал Йозвяк.

Теперь под санкциями ЕС находятся 177 человек и 44 организации.

