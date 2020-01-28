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28 января • обновлено в 14:02
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Расплата за Крым: Евросоюз больно ударил санкциями по России

2.2т
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Евросоюз расширил санкции против России за аннексию Крыма. Теперь под международные штрафы попали те, кто помогал проводить "выборы" на полуострове в сентябре 2019 года.

Решение было принято во вторник, 28 января, сообщил в Twitter корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк. "Министры ЕС решили ввести 7 человек под режим санкций в отношении лиц и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины. Все они связаны с Севастополем и Крымом, а также с российскими выборами, которые прошли там в сентябре", – написал Йозвяк.

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Теперь под санкциями ЕС находятся 177 человек и 44 организации.

Санкции за Крым

Санкции за Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Кабмин Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия в оккупированном Крыму, осуществляет там теле- и радиовещание, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

20 июня 2019 года Европейский Союз принял решение на год продлить санкции против России за аннексию украинского Крыма.

В октябре 2019 года в Евросоюзе заявили, что не намерены снимать экономические санкции с Российской Федерации.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым Европейский Союз санкции
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
7 ЧЕЛОВЕК!!! Это катастрофа
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В срало Украине!
В срало Украине!
Ой, как больно! :о))))))))))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Теперь под санкциями ЕС находятся 177 человек и 44 организации - это сколько в процентах? 177/140 000 000 *100=0,0001 % от населения. С организациями где-то также))) Организации давно переименованы, люди как ездили на Мальдивы, так и будут ездить)
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