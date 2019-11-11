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11 ноября • обновлено в 10:52
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"Оплачиваете им оружие!" Союзник Украины устроил скандал из-за "Северного потока-2"

3.1т Читать материал на украинском

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2". Он заявил, что Европа, покупая у России газ, оплачивает новое оружие для ее армии.

По его словам, газопровод подорвет энергетическую безопасность Европы и увеличит зависимость континента от РФ. Об этом он сказал в интервью британскому изданию Financial Times.

"Как прямо говорят некоторые люди, "Северный поток-2" – это оплата нашими европейскими деньгами вооружений для России. Расстраивает, когда мы видим, что такой проект пользуется такой поддержкой со стороны ключевых государств-членов ЕС", – сказал Моравецкий.

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Он также раскритиковал идею сближения с Россией, заявив, что Европа не может делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии. "Мы очень поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и довольно агрессивная на своих границах", – сказал он.

"Газовая карта" Европы

"Газовая карта" Европы

Матеуш Моравецкий высказался о "Северном потоке-2"

Матеуш Моравецкий высказался о "Северном потоке-2"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Северный поток-2
Персона
Матеуш Моравецкий
Место
Польша
Тег
транзит газа
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Кретенизм так и плещет из него. Какая к черту разница через укрогтс перекачивать газ или через СП-2 если продавец в любом случае - Россия?
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Провосеков Матвей
Провосеков Матвей
Спроси любого Европейца в любой стране Евросоюза, кто такой Матеуш Моравецкий, 10 из 10 скажет что в первый раз слышит эту фамилию. =) Вот и цена его заявлениям.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Провосеков Матвей:"Спроси любого Европейца в любой стране Евросоюза, кто такой Матеуш Моравецкий, 10 из 10 скажет что в первый раз слышит эту фамилию. " Точно. А Гитлера знали все.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Союзники Украины лают, а союзники России Поток строят. Кому вонять, а кому дело делать
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Кристина Стефанова:"Союзники Украины лают, а союзники России Поток строят. Кому вонять, а кому дело делать". Мадам, осмелюсь поинтересоваться, кто такие союзники России? :) И потом, Вы же латышка ...по матери, а так отзываетесь о своей стране - вонять.
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