"Оплачиваете им оружие!" Союзник Украины устроил скандал из-за "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2". Он заявил, что Европа, покупая у России газ, оплачивает новое оружие для ее армии.
По его словам, газопровод подорвет энергетическую безопасность Европы и увеличит зависимость континента от РФ. Об этом он сказал в интервью британскому изданию Financial Times.
"Как прямо говорят некоторые люди, "Северный поток-2" – это оплата нашими европейскими деньгами вооружений для России. Расстраивает, когда мы видим, что такой проект пользуется такой поддержкой со стороны ключевых государств-членов ЕС", – сказал Моравецкий.
Он также раскритиковал идею сближения с Россией, заявив, что Европа не может делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии. "Мы очень поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и довольно агрессивная на своих границах", – сказал он.
"Газовая карта" Европы
Матеуш Моравецкий высказался о "Северном потоке-2"
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
8 ноября парламент Германии провалил голосование о смягчении Газовой директивы для российского "Северного потока-2".
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