"Оплачиваете им оружие!" Союзник Украины устроил скандал из-за "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал строительство газопровода "Северный поток-2". Он заявил, что Европа, покупая у России газ, оплачивает новое оружие для ее армии.

По его словам, газопровод подорвет энергетическую безопасность Европы и увеличит зависимость континента от РФ. Об этом он сказал в интервью британскому изданию Financial Times.

"Как прямо говорят некоторые люди, "Северный поток-2" – это оплата нашими европейскими деньгами вооружений для России. Расстраивает, когда мы видим, что такой проект пользуется такой поддержкой со стороны ключевых государств-членов ЕС", – сказал Моравецкий.

Он также раскритиковал идею сближения с Россией, заявив, что Европа не может делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии. "Мы очень поддерживаем сотрудничество с мирной и демократической Россией, но Россия не мирная и довольно агрессивная на своих границах", – сказал он.

"Газовая карта" Европы

Матеуш Моравецкий высказался о "Северном потоке-2"

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