Олигарха Фукса в Англии будут судить за мошенничество: что известно

Казахстанский БТА Банк подал в лондонский суд иск о взыскании более $55 млн лично со скандального бизнесмена Павла Фукса.

Об этом со ссылкой на британский судебный реестр сообщает "Цензор.нет". "Высокий суд правосудия рассматривает жалобу БТА Банка на попытку украинско-российского мультимиллионера Павла Фукса не возвращать более $55 млн задолженности за выкупленную в 2009 году 50%-ю долю в башне "Евразия" в Москва-Сити", – говорится в новости.

censor.net.ua

В тексте сказано, что долг подтвержден решением Лондонского международного арбитражного суда, который в 2017 году обязал принадлежащую Фуксу компанию MCG International Holding Limited выплатить сумму в пользу БТА. Однако, как утверждает банк в исковых материалах, Фукс, действуя умышленно, с мошенническим умыслом, путем серии изменений в корпоративных структурах подконтрольных оффшорных компаний искусственно перераспределил активы таким образом, что компания MCG теперь не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства.

censor.net.ua

По данным издания, в проекте строительства московского небоскреба Фукс являлся бизнес-партнером экс-владельца БТА Мухтара Аблязова, который через более чем 900 специально созданных оффшорных компаний незаконно выводил из банка средства и инвестировал в личные проекты. По заявлению БТА Аблязов был признан английским судом мошенником и приговорен к 22 месяцам тюрьмы с обязательством выплатить банку $4,3 млрд.

Как ранее заявлял Роман Марченко, партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", представляющей интересы БТА: "Банк тщательно проверяет все сделки, даже косвенно связанные с Мухтаром Аблязовым, на предмет возможной легализации средств, похищенных в БТА, и использует все правовые механизмы для возврата украденного. Из 6 млрд долларов, незаконно выведенных из банка, нам уже удалось вернуть более 1,5 млрд и этот процесс успешно продолжается".

Павел Фукс Vse.Media

Таким образом, пишет издание, если английский суд подтверждит, что бизнес Фукса построен, как минимум частично, на "грязные" деньги Аблязова, это может сделать "токсичным" уже самого Фукса.

"Мухтар Аблязов уже находится в розыске по уголовным производствам в Украине и РФ, а также по вступившим в силу приговорам в Казахстане и Великобритании, то Павел Фукс, похоже, еще только стоит перед выбором – возвращать все же долги или идти по пути казахского горе-банкира", – подводится итог в публикации.

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.

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