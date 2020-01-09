"Облом трубы": Портников объяснил поражение Путина с "Турецким потоком"

Открытие российского газопровода "Турецкий поток", о котором с пафосом писали СМИ Кремля, оказалось не успехом, а поражением президента РФ Владимир Путина.

Причина в том, что остальные планы Кремля пустить свой газ в обход Украины обернулись провалом. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге "Облом трубы", передают "Грани".

"Первая ветка "Турецкого потока", по которой российский газ будет поступать в Турцию со значительной скидкой, - все, что осталось от идеи "Южного потока" с его четырьмя экспортными ветками. Да, "Турецкий поток" будет развиваться, но достроят только одну ветку для экспорта газа в южную Европу. Еще одну, а не еще три", – написал Портников.

При этом на газопровод будут распространяться новые правила Евросоюза, так что даже его Россия как газовый монополист не сможет использовать в роли орудия газового шантажа.

Главное в этой истории – провал путинского замысла достроить "Северный поток-2" и "Турецкий поток" до конца 2019 года, когда истекал срок старого российско-украинского контракта по транзиту газа. В этом случае Москва могла бы шантажировать Киев исчезновением доходов от транзита и более свободно себя чувствовать, если бы ей понадобилось начать интенсивные военные действия в Украине. Но ничего из этого России не удалось и "Газпрому" пришлось подписать с "Нафтогазом" новое соглашение о транзите.

"Единственное, что сегодня может Путин, так это использовать слабость и неопытность нового украинского президента Владимира Зеленского, чтобы отвести от "Газпрома" угрозу новых украинских исков, которые – если бы Киев не променял их на три миллиарда долларов, необходимых Зеленскому "еще вчера", – могли бы просто разорить "кремлевский кошелек", – написал Портников.

Журналист пишет, что договоренности с Зеленским по газу – это хоть и удача Путина, но совсем не то, чего он хотел. "Украина не лишена транзита, и она у него не в кармане. И все, что ему остается в этой ситуации, – так это лишь вид, что добился реального успеха, и обниматься с турецким президентом Эрдоганом, использовавшим путинские просчеты, чтобы получить персональный газопровод и дешевый российский газ", – подытожил Портников.

Газопровод "Турецкий поток"

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. Трубопровод протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции.

Позже российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток".

Запуск трубопровода "Турецкий поток" снизит транзит природного газа через Украину в 2020 году на 15 миллиардов кубометров.

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