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9 января • обновлено в 16:39
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"Облом трубы": Портников объяснил поражение Путина с "Турецким потоком"

1.4т
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Открытие российского газопровода "Турецкий поток", о котором с пафосом писали СМИ Кремля, оказалось не успехом, а поражением президента РФ Владимир Путина.

Причина в том, что остальные планы Кремля пустить свой газ в обход Украины обернулись провалом. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге "Облом трубы", передают "Грани".

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"Первая ветка "Турецкого потока", по которой российский газ будет поступать в Турцию со значительной скидкой, - все, что осталось от идеи "Южного потока" с его четырьмя экспортными ветками. Да, "Турецкий поток" будет развиваться, но достроят только одну ветку для экспорта газа в южную Европу. Еще одну, а не еще три", – написал Портников.

При этом на газопровод будут распространяться новые правила Евросоюза, так что даже его Россия как газовый монополист не сможет использовать в роли орудия газового шантажа.

Главное в этой истории – провал путинского замысла достроить "Северный поток-2" и "Турецкий поток" до конца 2019 года, когда истекал срок старого российско-украинского контракта по транзиту газа. В этом случае Москва могла бы шантажировать Киев исчезновением доходов от транзита и более свободно себя чувствовать, если бы ей понадобилось начать интенсивные военные действия в Украине. Но ничего из этого России не удалось и "Газпрому" пришлось подписать с "Нафтогазом" новое соглашение о транзите.

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"Единственное, что сегодня может Путин, так это использовать слабость и неопытность нового украинского президента Владимира Зеленского, чтобы отвести от "Газпрома" угрозу новых украинских исков, которые – если бы Киев не променял их на три миллиарда долларов, необходимых Зеленскому "еще вчера", – могли бы просто разорить "кремлевский кошелек", – написал Портников.

Журналист пишет, что договоренности с Зеленским по газу – это хоть и удача Путина, но совсем не то, чего он хотел. "Украина не лишена транзита, и она у него не в кармане. И все, что ему остается в этой ситуации, – так это лишь вид, что добился реального успеха, и обниматься с турецким президентом Эрдоганом, использовавшим путинские просчеты, чтобы получить персональный газопровод и дешевый российский газ", – подытожил Портников.

Газопровод "Турецкий поток"

Газопровод "Турецкий поток"

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Рынок газа Поставки газа в Украину
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Теги
газопровод Северный поток - 2 Турецкий поток
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Я вот вас, рахули, читаю и порой не верю, шо Крымский мост ещё стоит. Вроде как пол года назад по нему проезжал ...
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Портников видимо живет с Коболевым. А вместе они пребывают в некой мифической реальности, где им что-то такое кажется. Поскольку иначе как объяснить их дружный идиотизм? Врать в вопросе, который находится в зоне пристального внимания, это даже не глупость. Это диагноз.
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Даже по xoxляцким меркам это редкий мyдaк))!
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