Ни денег, ни квартиры: "Укрбуд" Микитася попал в очередной скандал

У людей, вложивших деньги в строительство ЖК Genesis в Киеве, стали отзывать свидетельства об участии в проекте. Таким образом, инвесторы остаются без денег и жилья.
Об этом свидетельствует письмо "Финансовой компании "Житло-Капитал" в адрес одного из инвесторов строительства, сообщают "Наші гроші". Работы в ЖК ведет фирма "Укрбуд Девелопмент", бенефициарным владельцем которого был скандальный экс-нардеп Максим Микитась.
"Согласно этому письму, "Житло-Капитал" "провело внутренний аудит договоров об участии в Фонде финансирования строительства на предмет их фактического выполнения, в результате чего было выявлено, что денежные средства на счет ФФС не поступали", – сказано в публикации.
Соответственно, свидетельство о том, что человек с помощью ФФС финансировал строительство своей квартиры в ЖК Genesis, считается аннулированным и недействительным. А его владелец, как следует из документа, не имеет права на получение жилья в будущем.
"В данном случае речь идет об 1-комнатной квартире площадью 36 кв м, за которую человек заплатил 816 тыс грн. Письмо поступило 22 января. И указано, что до 6 февраля человек должен предоставить подтверждающие документы об уплате или внести деньги. Иначе объект инвестирования будет откреплен", – сказано в материале.
nashigroshi.org
В публикации отмечают, что свидетельство об участии в ФФС лицо получает исключительно после внесения средств. При этом деньги человек как доверитель передает в управление управляющему (в данном случае это "Житло-Капитал") для зачисления в ФФС.
nashigroshi.org
"По данным источников "Наших денег", внесение средств в ФФС ЖК Genesis в основном происходило наличными, поскольку такая форма оплаты предусматривала скидку для покупателей. Полученные наличные деньги шли не в ФФС, а на счета других физических лиц или компаний, которые, в свою очередь, в дальнейшем перечисляли средства в пользу ООО "Касса народной помощи", откуда могли легко выводиться", – говорится в материале.
Общее количество случаев аннулирования свидетельств об участии в фонде строительства объектов "Укрбуда" пока неизвестно.
Максим Микитась
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
Ранее он был уличен в новой афере, когда победил в тендере на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту. Это случилось с помощью связанных с Микитасем компаний.
14 мая к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Киевская администрация выдала фирме с орбиты Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.
Строительная корпорация "Укрбуд" снова оказалась в центре скандала. 17 сентября народный депутат VII-VIII созывов Наталия Новак заявила, что компания уклоняется от уплаты налогов.
В Киеве 2 октября у офиса государственной строительной корпорации "Укрбуд" устроили пикет.
Совет директоров государственного "Укрбуда" в ноябре утвердили на пост президента Сергея Кучера. Он известен целым рядом схем в строительной сфере и является партнером Микитася.
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