Ни денег, ни квартиры: "Укрбуд" Микитася попал в очередной скандал

У людей, вложивших деньги в строительство ЖК Genesis в Киеве, стали отзывать свидетельства об участии в проекте. Таким образом, инвесторы остаются без денег и жилья.

Об этом свидетельствует письмо "Финансовой компании "Житло-Капитал" в адрес одного из инвесторов строительства, сообщают "Наші гроші". Работы в ЖК ведет фирма "Укрбуд Девелопмент", бенефициарным владельцем которого был скандальный экс-нардеп Максим Микитась.

"Согласно этому письму, "Житло-Капитал" "провело внутренний аудит договоров об участии в Фонде финансирования строительства на предмет их фактического выполнения, в результате чего было выявлено, что денежные средства на счет ФФС не поступали", – сказано в публикации.

Соответственно, свидетельство о том, что человек с помощью ФФС финансировал строительство своей квартиры в ЖК Genesis, считается аннулированным и недействительным. А его владелец, как следует из документа, не имеет права на получение жилья в будущем.

"В данном случае речь идет об 1-комнатной квартире площадью 36 кв м, за которую человек заплатил 816 тыс грн. Письмо поступило 22 января. И указано, что до 6 февраля человек должен предоставить подтверждающие документы об уплате или внести деньги. Иначе объект инвестирования будет откреплен", – сказано в материале.

nashigroshi.org

В публикации отмечают, что свидетельство об участии в ФФС лицо получает исключительно после внесения средств. При этом деньги человек как доверитель передает в управление управляющему (в данном случае это "Житло-Капитал") для зачисления в ФФС.

nashigroshi.org

"По данным источников "Наших денег", внесение средств в ФФС ЖК Genesis в основном происходило наличными, поскольку такая форма оплаты предусматривала скидку для покупателей. Полученные наличные деньги шли не в ФФС, а на счета других физических лиц или компаний, которые, в свою очередь, в дальнейшем перечисляли средства в пользу ООО "Касса народной помощи", откуда могли легко выводиться", – говорится в материале.

Общее количество случаев аннулирования свидетельств об участии в фонде строительства объектов "Укрбуда" пока неизвестно.

Максим Микитась

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