Немецкие политики изменили отношение к "Северному потоку-2" из-за отравления Навального

Немецкие политики начали менять отношение к сотрудничеству с Россией и совместному проекту "Северный поток-2" после отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Норберт Рьоттген, один из ведущих членов правящей партии ХДС, заявил, что ЕС рискует проявить неадекватность, если не отреагирует на отравление. Об этом говорится в публикации BBC.

Рьоттген, возглавляющий комитет по иностранным делам Бундестага, заявил, что главное газовое соглашение с Россией – строительство второй ветки газопровода "Северный поток" – надо пересмотреть.

По словам политика, которого называют среди главных претендентов на пост канцлера после следующих выборов, Берлин рискует стать слишком зависимым от Москвы из-за газа после того, как газопровод начнет работать.

Рьоттген отметил, что реакция Германии должна включать и сферу торговли газом, потому что это "единственный язык, который понимает Путин".

О том, что вопрос "Северного потока-2" невозможно обойти, когда речь идет о реакции ЕС на отравление Навального, заявил и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

"Если мы вместе с партнерами хотим дать Москве четкий сигнал, должно коснуться и экономических отношений. И это означает, что "Северный поток-2" не должен остаться без внимания", – заявил Ишинген, добавив в то же время, что "строить стену между Западом и Россией было бы слишком".

В публикации отмечают, что издание Süddeutsche Zeitung призвало правительство Германии и Евросоюз не ограничиваться лишь заявлениями и мелкими санкциями.

"В эту среду правительство Германии лишилось иллюзий. В той иллюзии можно провести тонкую линию между Россией, что развязала войну в Украине, и Россией, и Россией, которую можно считать партнером во многих отраслях", – написал обозреватель издания Даниэль Брьосслер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

США и ряд европейских государств выступают против сооружения российского газопровода. По их мнению, он усилит зависимость Европы от поставок российского газа. Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, вступившие в силу в декабре 2019 года.

Санкции США уже заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы и отозвать свои корабли. В России считают возможным завершить работы с помощью собственных судов, в их числе называют трубоукладчик "Академик Черский" и судно "Фортуна".

2 сентября военные токсикологи Бундесвера заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен веществом из группы "Новичок".

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