Российские красные линии начинают размываться, в Кремле понимают, что время не на их стороне. Интервью с Огрызко

В НАТО фактически определили красные линии, при пересечении которых станет возможным участие армии Альянса в войне в Украине. Страна-оккупант Россия в ответ традиционно угрожает ядерным оружием. В то же время реакция России указывает на безумный испуг и осознание того, что время играет не на их стороне.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– НАТО фактически определило две красные линии, в случае пересечения которых может произойти прямое вмешательство Североатлантического союза в войну в Украине. Первая – это прямое или косвенное участие третьей страны в войне. Речь идет прежде всего о Беларуси. Вторая – это военная провокация против стран Балтии, Польши или нападение на Молдову. В то же время Кремль считает красной линией участие войск НАТО в войне в Украине, а также передачу определенных видов вооружения, в частности истребителей F-16. В частности, спикер российского МИД Захарова заявила, что страна-агрессор будет считать эти истребители носителями ядерного оружия, независимо от модификации. Считаете ли вы, что НАТО будет готово к вводу войск? Способен ли Кремль на что-то большее, чем угрозы, если это действительно произойдет?

– Не способен. Это заявление свидетельствует о том, что испуг в Кремле бешеный. Они понимают, что русские красные линии начинают размываться. Здесь следует поблагодарить президента Макрона, что он даже как-то обыденно обратил внимание Кремля на то, что у него тоже есть ядерное оружие, поэтому не размахивайте здесь своими ядерными палками.

Итак, думаю, что это продолжение использования того самого последнего аргумента, который остался у Кремля, – устрашение ядерным оружием. Мне кажется, что этот процесс не остановится, будет повторение этих тезисов в других вариантах.

Хотя западные журналисты вцепились во фразу недофюрера о том, что тот, мол, готов к примирению с Западом, к уменьшению напряжения, косвенно упомянул в положительном плане страны, участвовавшие в антигитлеровской коалиции. Но другие совершенно справедливо указывают на то, что он тут же дезавуировал это заявление, когда сказал, что в случае чего мы будем использовать свой ядерный потенциал.

Мне кажется, все это продолжение той же линии, ничего нового нет, им нечего предложить. Поэтому будет этакая периодическая активизация темы ядерного нападения. Думаю, наши западные партнеры наконец-то поймут, что это страшилка.

– Но допускаете ли вы ситуацию, когда, условно говоря, сапог натовского солдата пересечет границу Украины?

– Я не знаю, будут ли они в сапогах. В сапогах в основном ходят московские, а западные ходят в специальных ботинках, очень удобных. Но думаю, это было бы очень сильным сигналом именно для российских захватчиков, что пора убираться.

Хотя эта черноротая представительница министерства пропаганды (Захарова. – Ред) рассказывает, что если французские войска окажутся в Украине, они будут считаться законной целью российских войск. Но она не понимает, что в то же время русские войска становятся законной целью для французских войск. И это ведь не только о французских войсках, но и любых других войсках НАТО.

Поэтому думаю, что это тоже было сказано от понимания, что время не на их стороне. Что возможности экономики России не безграничны, есть тенденции, указывающие, что бюджет наполнять нечем. Один из последних примеров – главная бюджетообразующая фирма России, "Газпром", официально задекларировала 6 миллиардов убытков за прошлый год. Так что мечты о том, что "мы заморозим Европу и она приползет к нам на коленях, прекратит санкции и не будет помогать Украине" – разбиваются, как "Титаник" об айсберг.

А потому нужно искать что-нибудь, чем можно запугать, отвлечь некоторых западных партнеров от практической помощи Украине.

– Что касается ядерного шантажа Кремля. Глава Китая Си Цзиньпин в интервью "Фигаро" заявил: "Ядерное оружие нельзя использовать, а ядерную войну нельзя вести". Может ли Пекин играть роль сдерживающего фактора для Москвы?

– Здесь Си Цзиньпин ничего нового не говорит, потому что такие заявления делались и раньше. Все руководители официальных ядерных держав это неоднократно подтверждали. Единственный момент, на который нам нужно обратить внимание, – это то, что верить заявлениям коммунистических вождей – прошлых и нынешних, заявлениям российских фашистов – довольно рискованная история. Это заявления, но дела совсем другие.

– Во время "инаугурации" Путина присутствовал, в частности, и официальный представитель Франции. С одной стороны, мы видим смелую риторику президента Макрона, с другой, Франция посетила это позорное действо. Почему?

– Мне кажется, участие посла в этой церемонии "коронации" или "венчания на царство" объясняется желанием Макрона уберечься от террористических актов во время проведения Олимпийских игр в Париже. Он говорил об этом и с Си Цзиньпином, видимо, просил его повлиять на Путина, чтобы тот не организовывал подлых провокаций и терактов во время этих мер. Потому что Франция хочет провести их на высоком уровне, обеспечив безопасность для всех участников.

Мне кажется, именно через эту призму можно понять, почему французский посол принял участие в этой позорной церемонии.

– Бывший главком ВСУ Валерий Залужный до сих пор не отбыл в Великобританию. Как думаете, в чем состоит причина такой задержки, три месяца? Как вы думаете, какие вызовы стоят перед Залужным на этом посту?

– Традиционно посол отбывает в страну, когда эта страна официально передает согласие на назначение. Мы не знаем, когда пришло это согласие. Думаю, только, ведь сразу после получения согласия издается указ президента о назначении послом. Поскольку указ опубликован 9 мая, соответственно, согласие пришло за день до этого. Поэтому я не вижу здесь никаких проблем.

Насколько я знаю, Залужный проводил в это время консультации с соответствующими чиновниками, службами и тому подобное, чтобы быть лучше ориентированным на моменты, на которые нужно обратить особое внимание.

Но мне кажется, что основной упор, как и всем послам Украины в других странах, нужно делать на обеспечении оружием и финансовой помощи. Что касается первой части, думаю, Залужный сам научит многих других послов, что и как нужно просить или требовать в этом отношении, потому что он знает все до мельчайших деталей. Относительно финансовой помощи, это, безусловно, политический вопрос. Я думаю, что двери кабинетов тех лиц, которые принимают решения, будут открыты.

Ввиду огромного управленческого опыта Залужного я не думаю, что у него возникнут какие-то проблемы в Британии. И даже при смене правительства в результате выборов, что весьма вероятно, так или иначе, позиция Британии в отношении Украины не изменится. Я в этом уверен.

– Вопрос о возвращении украинских мужчин призывного возраста из стран Европы. В настоящее время две страны – Чехия и Германия – заявили о том, что не исключают содействия в этом. По вашим оценкам, действительно ли может быть организован этот процесс? Ведь речь идет также о гуманитарном праве Европы.

– Параллельно с гуманитарным правом есть еще и обязанность граждан защищать свою страну. У них действительно сложная ситуация, ведь решение должно соответствовать двум критериям. Но мне кажется, и об этом уже говорили многие европейские деятели, что здесь нужно принимать какое-то общее европейское решение.

На мой взгляд, это решение будет не политическим, а социальным. То есть в определенный момент Европейский Союз может принять решение об определенных изменениях в социальном обеспечении находящихся за рубежом украинцев. Следовательно, вопрос сам собой закроется.