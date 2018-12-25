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''Не так просто'': в Германии рассказали, как Россия станет зависимой от Европы

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Российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" приведет к зависимости не Европу от РФ, а наоборот.

Такое мнение выразил в интервью Spiegel представитель Бундестага от партии "Зеленые" и член комитета по иностранным делам Германии Юрген Триттин, который является сторонником строительства.

"Основной аргумент, что кто-то будет зависеть от русских, неверен. Газопровод приведет к взаимозависимости, потому что связь между производителем и потребителем велика. Производитель становится еще более зависимым, если у потребителя есть и другие источники", – подчеркнул Триттин в ответ на вопрос об угрозе интересам безопасности стран Центральной и Восточной Европы.

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Он пояснил, что Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара. Зато России будет не так просто сменить потребителя.

''Не так просто'': в Германии рассказали, как Россия станет зависимой от Европы

Spiegel

"Для этого ей пришлось бы построить новый газопровод в Китай. Это требует времени. Вся экономическая и политическая система России основана на экспорте ископаемого топлива. По оценкам, таким образом финансируется до двух третей государственного бюджета. Поэтому идея о том, что русские отключат газовый кран – абсурдна: Кремль намеренно причинит себе вред. Даже Советский Союз не сделал этого во время холодной войны", – заявил он.

Юрген Триттин

Юрген Триттин

Spiegel

Как сообщал OBOZREVATEL, ​ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства "Северный поток-2". Он предложил в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода через украинскую территорию.

''Не так просто'': в Германии рассказали, как Россия станет зависимой от Европы

20 декабря Соединенные Штаты призвали Германию прекратить поддержку строительства российского газопровода, пояснив, что проект усилит удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения.

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.

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Тема
Северный поток-2
Место
Германия
Теги
ЕСгазопроводтранзит газа
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