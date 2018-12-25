''Не так просто'': в Германии рассказали, как Россия станет зависимой от Европы

Российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" приведет к зависимости не Европу от РФ, а наоборот.

Такое мнение выразил в интервью Spiegel представитель Бундестага от партии "Зеленые" и член комитета по иностранным делам Германии Юрген Триттин, который является сторонником строительства.

"Основной аргумент, что кто-то будет зависеть от русских, неверен. Газопровод приведет к взаимозависимости, потому что связь между производителем и потребителем велика. Производитель становится еще более зависимым, если у потребителя есть и другие источники", – подчеркнул Триттин в ответ на вопрос об угрозе интересам безопасности стран Центральной и Восточной Европы.

Он пояснил, что Европа может легко перейти на сжиженный природный газ из США или Катара. Зато России будет не так просто сменить потребителя.

Spiegel

"Для этого ей пришлось бы построить новый газопровод в Китай. Это требует времени. Вся экономическая и политическая система России основана на экспорте ископаемого топлива. По оценкам, таким образом финансируется до двух третей государственного бюджета. Поэтому идея о том, что русские отключат газовый кран – абсурдна: Кремль намеренно причинит себе вред. Даже Советский Союз не сделал этого во время холодной войны", – заявил он.

Юрген Триттин Spiegel

Как сообщал OBOZREVATEL, ​ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства "Северный поток-2". Он предложил в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода через украинскую территорию.

20 декабря Соединенные Штаты призвали Германию прекратить поддержку строительства российского газопровода, пояснив, что проект усилит удушение европейских союзников и партнеров в плане энергоснабжения.

Напомним, что "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. 25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.