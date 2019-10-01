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1 октября • обновлено в 22:03
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Нардепы получили первую зарплату: названы суммы

10.9т Читать материал на украинском

Депутаты новой Верховной Рады получили первую зарплату. В среднем каждому заплатили около 43 тыс. гривен.

Больше всех заработал первый-вице-спикер Руслан Стефанчук, меньше всех – Анна Коваленко, ставшая замглавы Офиса президента. Об этом говорится в ответе аппарата парламента, передает "Лига.net".

"В частности, председатель Рады Дмитрий Разумков получиk за период с 29 августа по 30 сентября 50 500 грн, его первый заместитель Руслан Стефанчук – 59 300 грн, а вице-спикер Елена Кондратюк 49 800 грн", – сказано в материале.

Главы фракций и групп получили за сентябрь следующие суммы:

"Среди других депутатов отметим борца Жана Беленюка (СН), который посетил 33% заседаний и получил 32 000 грн зарплаты. Святослав Вакарчук заработал в сентябре 45 200 грн, пятый президент Петр Порошенко – 42 000 грн, а кум Путина Виктор Медведчук – 49 300 грн. Бывший журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский получил 43 300 грн, а экс-шоумен и пародист Александр Скичко – 43 000 грн", – говорится в тексте.

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Больше всех в Раде заработал Руслан Стефанчук (59 300 грн), меньше всех - Анна Коваленко из СН (15 900 грн), которая в начале сентября была назначена заместителем главы ОП, в связи с чем ее депутатские полномочия были прекращены.

Нардепы получили первую зарплату: названы суммы

liga.net

Нардепы получили первую зарплату: названы суммы

liga.net

Нардепы получили первую зарплату: названы суммы

liga.net

Нардепы получили первую зарплату: названы суммы

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан и его заместители в августе получили зарплату, которая оказалась больше, чем у президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, сколько получают нардепы и как могут поднять себе зарплаты.

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Тема
Скандалы с депутатами Верховной Рады
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины зарплата депутат
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Ну, менеджер і повинен десь так отримувати...за десять тисяч мґвони б і сторожами могли б десь працювати
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Шмик Зарина
Шмик Зарина
Во где зарплаты у людей!!! А что президент получается зарабатывает меньше депутата?? Вроде ж правильно понимаю?
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Шмик Зарина
Шмик Зарина
Хочу заметить что Порошенко сейчас выгодно быть официально - депутатом))) кстати предыдущие не меньше получали, а на откатах даже ещё больше
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
слуги народа живут богаче тех на кого они обязаны работать, на своих настоящих хозяев - т.е. Украинский народ. Лжецы.
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