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18 декабря • обновлено в 04:01
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Найден признак повальной нищеты в России

1.6т
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Жители России тратят на еду более 30% всех доходов, а многие и того больше. Это свидетельствует, что большинство населения "сверхдержавы" живет очень бедно.

На этот факт обратил внимание пользователь Twitter под ником Профессор Преображенский. "Известно: чем выше доля трат на еду, тем беднее люди. Россияне тратят на еду более 30% своих доходов", – написал блогер.

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Он привел показатели других стран:

  • французы – 13%;

  • немцы – 12%;

  • финны – 12%;

  • австрийцы – 12%;

  • британцы – 10%.

Пост вызвал живое обсуждение. "Уверен,что в комментариях мы сейчас увидим "Как можно сравнивать? Они там в проголодь на устрицах живут, а мы макарошки от пуза трескаем", – предвосхитил возможные комментарии о российской жизни один из пользователей.

Ему ответила пользовательница Алена: "То, на что трачу более 40%, едой вряд ли можно назвать".

Найден признак повальной нищеты в России

Twitter

"То есть хватает только на еду и коммуналку. Круто живут", – написал OI. "Не, еще остается на проезд в общественном транспорте и на бутылку по пятницам", – ответила ему Девочка Карая Саргына.

Найден признак повальной нищеты в России

Twitter

К слову, люди опубликовали скриншот из опроса в группе микрозаймов. Он показал, что у многих траты превышают даже 60% доходов.

"Какие 30%? В регионах на еду уходит почти 80% + остальные на ЖКХ! Да и в Москве, там где многодетные или одинокие пенсионеры, тоже до 80% на еду!", – написала Лидия Глушко.

Найден признак повальной нищеты в России

Twitter

Также россияне в комментариях массово жалуются на качество еды, на которую тратят свои деньги. "По качеству продукты продающиеся в той же Финляндии, вряд ли сравнятся с теми которые продают у нас в пятёрках, магнитах, диксях", – написал пользователь с ником "Не однобокий".

Найден признак повальной нищеты в России

Twitter

Найден признак повальной нищеты в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в России является позором для страны.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Кризис в России
Место
Россия
Тег
бедность
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Комментарии на сайте не модерированы
Крым Андрей
Крым Андрей
Ну на Украине то жители на еду тратят процентов 5, плюс 10 на коммуналку... Не? Кстати, странно, а чего это привели для сравнения разные страны, а украину забыли.
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
Ещё очень умиляет проводить опрос среди тех, кто берут микрозаймы на что у них уходит больше всего денег. Ну логично, что только на еду, раз на большее приходится брать займ. Ещё опрос можно провести в той же группе,типа хватает ли вам денег или приходится брать кредиты.
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Робот Бориcc
Робот Бориcc
А кто лидер рейтинга по тратам на еду? Очень интересно узнать.
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