Найден признак повальной нищеты в России

Жители России тратят на еду более 30% всех доходов, а многие и того больше. Это свидетельствует, что большинство населения "сверхдержавы" живет очень бедно.

На этот факт обратил внимание пользователь Twitter под ником Профессор Преображенский. "Известно: чем выше доля трат на еду, тем беднее люди. Россияне тратят на еду более 30% своих доходов", – написал блогер.

Он привел показатели других стран:

французы – 13%;

немцы – 12%;

финны – 12%;

австрийцы – 12%;

британцы – 10%.

Известно: чем выше доля трат на еду, тем беднее люди.

Россияне тратят на еду более 30% своих доходов.

Для сравнения:

Французы - 13%

Германцы - 12%

Финны - 12%

Австрийцы - 12%

Британцы - 10%. pic.twitter.com/EQzUmmYpoI — Проф. Преображенский (@prof_preobr) 17 грудня 2019 р.

Пост вызвал живое обсуждение. "Уверен,что в комментариях мы сейчас увидим "Как можно сравнивать? Они там в проголодь на устрицах живут, а мы макарошки от пуза трескаем", – предвосхитил возможные комментарии о российской жизни один из пользователей.

Ему ответила пользовательница Алена: "То, на что трачу более 40%, едой вряд ли можно назвать".

Twitter

"То есть хватает только на еду и коммуналку. Круто живут", – написал OI. "Не, еще остается на проезд в общественном транспорте и на бутылку по пятницам", – ответила ему Девочка Карая Саргына.

Twitter

К слову, люди опубликовали скриншот из опроса в группе микрозаймов. Он показал, что у многих траты превышают даже 60% доходов.

"Какие 30%? В регионах на еду уходит почти 80% + остальные на ЖКХ! Да и в Москве, там где многодетные или одинокие пенсионеры, тоже до 80% на еду!", – написала Лидия Глушко.

Twitter

Также россияне в комментариях массово жалуются на качество еды, на которую тратят свои деньги. "По качеству продукты продающиеся в той же Финляндии, вряд ли сравнятся с теми которые продают у нас в пятёрках, магнитах, диксях", – написал пользователь с ником "Не однобокий".

Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что уровень бедности в России является позором для страны.

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