Минфин США на "секретном" брифинге выступил за снятие санкций с России: Сенат пошел против

Министр финансов США Стивен Мнучин на закрытом брифинге заявил о необходимости снять санкции с российских компаний олигарха Олега Дерипаски.

Как отмечается в The New York Times, на брифинге для законодателей-демократов и республиканцев Мнучин объяснил решение администрации отменить санкции в отношении трех компаний, контролируемых Дерипаской: EN+, "Русал" и ОАО "ЕвроСибЭнерго".

Примечательно, что только за несколько часов до встречи Министерство финансов выпустило заявление, в котором говорилось, что администрация президента США Дональда Трампа сделала значительные шаги для обеспечения того, чтобы Дерипаска не восстановил свой контроль над тремя компаниями.

Министр финансов США Стивен Мнучин АР

"Эти организации претерпевают значительные изменения в реструктуризации и управлении, которые обрывают контроль Дерипаски и значительно уменьшают его право собственности", - заявил Мнучин.

Также он добавил, что казначейство будет пристально следить за тем, чтобы EN+ и "Русал" выполняли эти обязательства.

"Если эти компании не будут соблюдать условия, то они столкнутся с очень реальными и быстрыми последствиями, включая повторное введение санкций", - говорил Мнучин.

Демократы брифинг Мнучина признали неубедительным. Министр в свою очередь сказал журналистам, что он рассмотрит вопрос об отсрочке отмены санкций, чтобы у скептиков в Конгрессе было больше времени для пересмотра решения.

Олег Дерипаска Коммерсант

Как известно, "Русал" является второй по величине в мире алюминиевой компанией, и Мнучин выразил обеспокоенность по поводу вреда для рынков алюминия, если обанкротится компания. Он также утверждал, что от санкций будут освобождены компании, но ограничения все еще затрагивают Дерипаску.

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси назвала презентацию "одним из худших секретных брифингов, которые мы получили от администрации Трампа", и обвинила Мнучина в "затрате времени" Конгресса.

В свою очередь Сенат США проголосовал за начало дебатов по резолюции, которая блокирует план администрации Трампа отменить санкции против 3 российских компаний, связанных с олигархом Олегом Дерипаской, сообщает The Hill.

Отмечается, что это решение поддержали 57 сенаторов, 42 высказались "против", при этом "за" проголосовали 10 республиканцев.

Как пишет СМИ, достаточно было лишь простого большинства, чтобы принять решение. Теперь законодатели перейдут к рассмотрению резолюции.

"Хотя это только процедурное голосование, оно показывает разницу в подходах к внешней политике администрации Трампа и республиканцев в Сенате, которые с осторожностью относятся к его "теплым" заявлений по РФ", - подчеркивает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты задействовали против Кремля весь арсенал всевозможных санкций, однако не добились своей цели.

Напомним, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг и другие.

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