Лукашенко призвал не выпрашивать у России газ и нефть

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал использовать в стране местные виды топлива, чтобы не приходилось "выпрашивать природный газ и нефть" у России.

В качестве альтернативы он предложил использовать торф, щепу, опилки и пеллеты из них, сообщило агенство БелТА.

"А то мы ездим и выпрашиваем природный газ и нефть. Вот это надо использовать, и в Витебской области это научились делать. Этот опыт надо распространять на всю страну, потому что гибнущей древесины у нас сегодня предостаточно", – сказал Лукашенко.

Ранее глава государства неоднократно возмущался, что Россия постоянно говорит, что она и Беларусь – братские страны, но когда дело доходит до продажи топлива, Беларуси всякий раз приходится выпрашивать скидку.

Лукашенко предложил использовать больше торфа и опилок

Он похвалил производителей пеллет, которые в последние годы наладили производство альтернативного топлива в Беларуси. И сказал, что их цель – выйти на иностранные рынки, то так, чтобы из-за конкуренции не обвалить на него цены.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко первоочередной задачей на посту назвал избавление экономики от углеводородной зависимости.

19 мая президент Беларуси Александр Лукашенко во время переговоров настаивал на одинаковых условиях покупки газа для стран Евразийского экономического союза. В ответ президент России Владимир Путин отказал и назвал требования.

Ранее Лукашенко возмутился ценой газа, по которой Россия продает его ЕС.

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