Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Новейшее супероружие России оказалось небоеспособным

2.5т Читать материал на украинском

Россия срывает план поставок танков "Армата" своей армии. Одна из причин – серьезные недоработки, из-за которых на спецприемке сомневаются в боеспособности "чудо-оружия".

Так, известно, что "Уралвагонзавод", на котором производится новый танк, поставит в войска всего 16 машин вместо запланированных 44. Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на публикацию в "Военно-промышленном курьере".

По данным издания, в соответствии с контрактом, заключенным с УВЗ, за три года в армию РФ должно поступить 132 танка "Армата".

"Делим 132 на три и приходим к выводу, что завод должен поставлять по 44 танка ежегодно. Однако до конца 2019 года завод поставит лишь 16 машин. Но даже с учетом данной партии его задолженность составит 28 машин. Произвести их за оставшееся до конца 2019 года время нереально", — отмечается в статье.

Новости
"Обо*раться при виде НАТО!" В сети высмеяли новые российские танки

Отставание от графика, по данным издания, может быть связано как со сменой руковдства завода, так и тем, что у военной "приемки" есть вопросы к ряду систем вооружения "Арматы".

А таких вопросов очень много.

"Доработка может коснуться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса. Для танкового орудия предстоит разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории полета. Есть вопросы и к контролю экипажа, находящегося в бронированной капсуле, за боевой обстановкой вокруг танка. Повернуть капсулу, как башню, не представляется возможным, поэтому упор делается на оптические средства и электронику, которые в бою могут подвести", — отмечается в статье.

Из-за этого планы по закупке "Армат" могут быть уменьшены.

Россия не торипится закупать проблемный танк "Армата"

Россия не торипится закупать проблемный танк "Армата"

youtube.com

Как сообщал OBOZREVATEL, российский военно-промышленный комплекс не справился с производством новейшего танка Т-14 "Армата", сменив приоритет на модернизацию старых образцов бронетехники. Об этом написал военный эксперт и публицист Михаил Жирохов.

Россия разрабатывает новые ракеты средней дальности, которые могут достичь столицы Германии. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

А в конце июля 2019 года стало известно, что максимальная дальность действия головки самонаведения российского ядерного подводного беспилотника "Посейдон" не превышает 15 километров, потому его использование против надводных целей будет бесполезным.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Российская военная угроза" на OBOZREVATEL.

Тема
Российская военная угроза
Место
Россия
Теги
оружие Россия - страна-агрессор армия
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
15
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Украина зато планомерно освежает свою технику и вооружение, перекрашивая советскую технику в камуфляж "цифру" !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Петр Апраксин
Петр Апраксин
Обозники, небоеспособность это когда ваши "воины" в Крыму даже не квакнули и покорно сдрыстнули с полуострова. А недоработки у новой техники бывают всегда и у всех, они исправляются.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Питон Каа
Питон Каа
Из-за того что у изделия проблемы надо урезать закупки? О чем вы думаете, скакуасы? Если у товара проблемы с качеством - его вовсе не закупают, а отправляют на доработку.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...