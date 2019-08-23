Новейшее супероружие России оказалось небоеспособным

Россия срывает план поставок танков "Армата" своей армии. Одна из причин – серьезные недоработки, из-за которых на спецприемке сомневаются в боеспособности "чудо-оружия".

Так, известно, что "Уралвагонзавод", на котором производится новый танк, поставит в войска всего 16 машин вместо запланированных 44. Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на публикацию в "Военно-промышленном курьере".

По данным издания, в соответствии с контрактом, заключенным с УВЗ, за три года в армию РФ должно поступить 132 танка "Армата".

"Делим 132 на три и приходим к выводу, что завод должен поставлять по 44 танка ежегодно. Однако до конца 2019 года завод поставит лишь 16 машин. Но даже с учетом данной партии его задолженность составит 28 машин. Произвести их за оставшееся до конца 2019 года время нереально", — отмечается в статье.

Отставание от графика, по данным издания, может быть связано как со сменой руковдства завода, так и тем, что у военной "приемки" есть вопросы к ряду систем вооружения "Арматы".

А таких вопросов очень много.

"Доработка может коснуться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса. Для танкового орудия предстоит разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории полета. Есть вопросы и к контролю экипажа, находящегося в бронированной капсуле, за боевой обстановкой вокруг танка. Повернуть капсулу, как башню, не представляется возможным, поэтому упор делается на оптические средства и электронику, которые в бою могут подвести", — отмечается в статье.

Из-за этого планы по закупке "Армат" могут быть уменьшены.

Россия не торипится закупать проблемный танк "Армата" youtube.com

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