Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны, – СМИ

11 зарегистрированных в Украине компаний, которые ранее принадлежали президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, занимались оптимизацией налогов, в том числе после начала войны на Донбассе.

Как говорится в проекте журналистских расследований "Спостерігач" на 5 канале, начиная с 2014 года, во всех 11-ти компаниях снизили официальное количество работников (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Они полностью в тень перевели штат, то есть у них учитывались 1-2 работника, и фактически большинство компаний были в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, очевидно, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и с доходов", – объяснила финансист Наталья Лютикова, которая первой обратила на это внимание.

Нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев подал специальный депутатский запрос в Государственную фискальную службу. Ему разрешили ознакомиться с информацией о налогах на прибыль 11-ти компаний, которые ранее принадлежали Зеленским, и эти данные подтвердили информацию из открытых источников.

"Можно совершенно четко утверждать, что пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов. Потому что подавляющее большинство компаний содержат в графе "Уплаченный налог на прибыль" за определенный год очень красноречивые нули", – констатировал депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский опубликовал декларацию о доходах: за 2019 год заработал более 28 млн.