Кабмин введет жесткие штрафы для облэнерго: за что будут наказывать

Кабмин увеличит штрафы для операторов систем распределения электроэнергии (как правило это облэнерго), которые часто злоупотребляют монопольным положением и завышают стоимость своих услуг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук с заседания правительства в среду, 19 февраля, в своем Telegram-канале.

Напомним, в Украине в ходе реформы рынка электроэнергии произошло разделение "традиционных" облэнерго на компании, которые управляют исключительно "материальной частью" – электросетями (это и есть операторы систем распределения, или же ОСР), и на компании, которые оказывают саму услугу – поставку электроэнергии.

"В Украине ОСР, то есть те самые "естественные монополии", часто злоупотребляют своим положением. Кое-где они выставляют завышенную плату за подключение к электросетям. Кроме того, порой требуют от бизнеса взятки, угрожая затянуть рассмотрение документов до бесконечности. Конечно, это сдерживает приход инвесторов в регионы и замедляет темпы создания новых рабочих мест. Это также негативно влияет на наполнение местных бюджетов", – написал Гончарук.

Кабмин решил усилить ответственность ОСР за такие действия, в частности путем повысив штрафы. "Также мы усиливаем контроль за использованием собранных от потребителей средств. Они будут идти на развитие электросетей, а не на личные нужды владельцев облэнерго", – отметил премьер-министр.

Облэнерго

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