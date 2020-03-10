США будут отправлять доллары на карантин из-за коронавируса: что об этом известно

Федеральная резервная система США из-за эпидемии коронавируса долларовые банкноты из Китая будет отправлять на карантин.

Об этом сообщает Japan Times. В публикации говорится, что новые процедуры "предусматривают более длительный период удержания" купюр, которые пришли из-за границы. Так что валюта, поступающая в Америку из Китая или других государств Азии, будет храниться в течение как минимум семи-десяти дней, прежде чем ее начнут обрабатывать.

Проверка долларов

Но если эпидемия продолжит распространяться, органы здравоохранения США или Госдеп могут дополнительно усилить меры предосторожности. При этом в ФРС уверяют, что недостатка налички даже в таком случае не будет, так как в хранилищах достаточно валюты, которую при необходимости могут ввести в оборот.

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