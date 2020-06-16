В 'ЛНР' выдвинули ультиматум Пасечнику из-за бунта шахтеров

У "главы ЛНР" Леонида Пасечника потребовали выплатить долги шахтерам и прекратить преследование семей горняков

Такой ультиматум выдвинула подпольная организация "Комитет освобождения Донбасса", сообщил в своем Telegram-канале блогер Анатолий Штирлиц. При этом авторы письма прямым текстом назвали "власть ЛНР" оккупантами.

В тексте Пасечнику напомнили, что долги по зарплате на шахтах "Никанор-Новая", "Комсомольская", "Партизанская" и "Молодогвардейская" Пасечник обещал отдать еще до 25 мая 2020 года. Но люди ничего так и не получили, после чего устроили протест с голодовкой.

"Требуем немедленно вернуть задолженность работникам шахт, привлечь к ответственности виновных в разворовывании средств и прекратить противоправные действия проти горняков и их семей! Хватит вести себя на нашей земле как оккупанты! Или все же оккупанты? А разговоры про республику – бессовестный обман?", – заявили авторы письма.

Если требования не будут выполнены, в "Комитете освобождения Донбасса" пригрозили "перейти к более решительным действиям".

Ультиматум после бунтов шахтеров в "ЛНР"

Блогер Анатолий Штирлиц пошутил, мол, такое заявление – доказательство того, что "когда открываешь холодильник, референдум не помогает".

"И на этот раз пишут, что отсутствие мобильной связи не станет препятствием! Интересна реакция ЭмГеБе и нарЯдной милиции. Хотя интересно наблюдать, как уже начинают просыпаться от роспропаганды. Конечно, когда желудок бурлит без еды, тут не до сна. Наблюдаем дальше!", – написал блогер.

Блогер Анатолий Штирлиц

Как сообщал OBOZREVATEL, бунт шахтеров из-за долгов по зарплате в оккупированном террористами "ЛНР" городе Зоринске (Луганская область) завершился тем, что "власть" просто закрыла шахту "Никанор-Новая".

В оккупированном Россией городе Антраците Луганской работники шахты "Комсомольская" устроили акцию протеста из-за задержки зарплаты за март и апрель.

В оккупированном Россией городе Антраците Луганской уже неделю продолжается бунт из-за задержки зарплаты за март и апрель на шахте "Комсомольская".