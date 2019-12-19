Главная Новости
19 декабря • обновлено в 13:08
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Фига два. Ничего нет": Путин жестко высмеял поддержку США для Украины

1.6т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы США действительно хотели помочь Украине, то давали бы ей деньги.

Об этом он сказал в четверг, 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции, говоря о планах США ввести новые санкции против России.

Новости
Приехали даже рупоры "Л/ДНР": Путин дает большую пресс-конференцию

"Если бы хотели помочь, дали бы денег. Чего денег не дают Украине? Дали бы им возможность. Дают только гарантии на кредиты, это не живые деньги, реальной поддержки нет. Фига два. Ничего нет", – сказал Путин, .

Потом он еще раз повторил эту фразу: "Если США хотят поддержать Украину, то пусть дадут ей денег, а не ведут политику сдерживания России".

Помощь США

Помощь США

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что Москва достигнет соглашение с Киевом о транзите газа через территорию Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Санкции против России Военная помощь Украине кредитование Украины транш МВФ
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
МВФ транш кредит
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
10
13
Смешно
6
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Опровергните слова Путина! Хоть кто-нибудь!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулям дают только оружие и кредиты, чтобы вечно были должны и вечно вoeвали за омерику
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Высказывание верховного п*здобола
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги