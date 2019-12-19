"Фига два. Ничего нет": Путин жестко высмеял поддержку США для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что если бы США действительно хотели помочь Украине, то давали бы ей деньги.

Об этом он сказал в четверг, 19 декабря, в ходе ежегодной пресс-конференции, говоря о планах США ввести новые санкции против России.

"Если бы хотели помочь, дали бы денег. Чего денег не дают Украине? Дали бы им возможность. Дают только гарантии на кредиты, это не живые деньги, реальной поддержки нет. Фига два. Ничего нет", – сказал Путин, .

Потом он еще раз повторил эту фразу: "Если США хотят поддержать Украину, то пусть дадут ей денег, а не ведут политику сдерживания России".

Помощь США

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заявил, что Москва достигнет соглашение с Киевом о транзите газа через территорию Украины.

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