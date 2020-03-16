Украинцы могут получать по 8 тысяч: что делать, если уволили из-за карантина

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, многие украинцы могут потерять работу. Дело в том, что с объявлением карантина закрываются кинотеатры, рестораны и кафе, а в других компаниях урезают бюджеты.

При этом если правильно уволиться и защитить свои права, то по закону еще 9 месяцев можно получать выплаты от государства – до 8,4 тысяч гривен. Как это правильно сделать, говорится в материале OBOZREVATEL.

Работа в Украине

Уволиться можно по согласию сторон и по собственному желанию. Во втором случае легче восстановиться – если продолжить работать после дня увольнения, считайте, вы не увольнялись. Первый же случай дает возможность сразу же стать на учет в центр занятости и получать выплаты.

Так, по согласию сторон пособие по безработице можно оформить сразу, а по собственному желанию – после трех месяцев безработицы. И размер этого пособия – львиная доля зарплаты.

В Украине с 1 марта 2020 года минимальную выплату по безработице повысили с 1630 до 1800 грн. При этом максимальный размер помощи составляет 8408 грн.

Какой будет максимальная выплата:

50% зарплаты – стаж до 2 лет;

55% зарплаты – стаж от 2 до 6 лет;

60% зарплаты – стаж от 6 до 10 лет;

70% зарплаты – стаж от 10 лет.

Первые три месяца работнику платят полную выплату, следующие три месяца – 80%, затем – 70%. При этом получать деньги можно в течение 9 месяцев. Стоит отметить, что фактически это не помощь от государства – это страховка, которую платят все работающие. С заработной платы ежемесячно 22% распределяют в три фонда, один из которых – фонд по безработице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ближайшие несколько лет в мире появится 6,1 млн новых рабочих мест. Их создадут 96 новых рабочих профессий, которые объединяют как современные цифровые технологии, так и человеческий труд.

Убыточные государственные шахты в Украине будут закрывать, а их сотрудникам придется искать новую работу.

В 2020 году в Украине проще всего будет найти работу айтишнику, продажнику, пиарщику, фармацевту, маркетологу, бухгалтеру, шиномонтажнику или рабочему (слесарю, штукатуру, грузчику и так далее).

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