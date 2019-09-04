ЕС принял решение по санкциям: как наказали Россию

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза (Coreper) согласовал 4 сентября решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
"Послы согласовали вопрос", – сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе дипломатический источник в институтах ЕС. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу.
США вводят против России санкции по делу Скрипалей
capital.ua
"Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу. Следите за нашими коммюнике", - сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.
США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.
С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга-777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой Семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.
Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения,
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