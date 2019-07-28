ЕС могут "открыть небо" для Украины: чего ждать

Представительство ЕС в результате Брексита могут подписать Соглашение об общем авиационном пространстве до конца 2019 года.

Это упростит работу авиаперевозчиков и позволит работать без дополнительных соглашений. Об этом изданию "Сегодня" заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Как для украинских, так и для иностранных перевозчиков снижается количество бюрократических процедур для открытия новых рейсов, пропадает необходимость дополнительных согласований с соответствующими авиационными органами в каждой стране. Достаточно получить разрешение у аэропорта, получить слоты вылета и прилета – в принципе, этого будет достаточно", – говорит Долинце.

Борисполь 35km.com.ua

А у пассажиров вырастут шансы полететь именно туда, куда давно хотелось, к тому же за меньшую сумму.

"[Преимущества] для пассажира, – продолжил авиаэксперт, – может вырасти количество рейсов, куда раньше не совершались или очень мало совершалось полетов. А с другой стороны – там, где совершались полеты, например, по одной авиакомпании с каждой стороны, смогут выйти новые игроки – как украинские, так и европейские. В направлениях, в которых работает три и больше авиаперевозчиков, как правило, происходит снижение стоимости перевозки".

Напомним, Украина и Европейский Союз завершили согласование текста Соглашения о едином авиационном пространстве еще в 2013 году. Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявлял, что рассчитывает на подписание соглашения об "открытом небе" с Европейским Союзом на следующий день после Брексита.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство Wizz Air заявило о планах возобновить работу дочерней компании в Украине в 2019 году.

Авиаперевозчик также сообщил о готовности инвестировать 2,5 миллиарда долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

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