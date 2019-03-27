Доллару предрекли крах: как отразится на Украине

Мировые аналитики предсказали будущий крах доллара, при этом резкое снижение американской валюты может повлиять на глобальную экономику, а это плохо и для Украины.

Сильные колебания на валютных рынках могут вызвать проблемы в финансовой системе, и при этом они не выгодны никому – ни США, ни Украине, говорится в публикации OBOZREVATEL.

В частности, падение курса может привести к распродаже акций и росту цен на сырьевые товары.

В то же время аналитик Владимир Мазуренко считает, что, если девальвация доллара будет происходить плавно, то сильного влияния на украинскую экономику она не окажет.

"Я бы не спешил говорить о каких-либо последствиях. Если будет мировой кризис (а это один из главных рисков), да, мы сильно пострадаем, потому что находимся в относительно слабой позиции", – отметил Мазуренко.

"Если же снижение курса доллара не будет иметь значительного негативного влияния на ситуацию в мировой экономике, то нас это не коснется", – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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