Правительство Бельгии по ошибке рассекретило цены на вакцины от COVID-19

В Бельгии по ошибке рассекретили стоимость вакцин против COVID-19 для стран Европейского Союза.

Как пишет HLN, соответствующую таблицу на странице в Twitter опубликовала госсекретарь по вопросам бюджета Бельгии Ева где Блеекер. Спустя полчаса этот твит удалили.

В ЕС ранее заявляли, что информация о ценах является коммерческой тайной. Однако, по словам госсекретаря, обнародование таблицы было ошибкой сотрудников пресс-службы и "не ставит под угрозу" доступ Бельгии к вакцинам.

Moderna – $18;

BioNTech/Pfizer – €12;

CureVac – €10;

Johnson&Johnson – $8,50;

Sanofi/GSK – €7,56;

Oxford/AstraZeneca – €1,78.

Таки образом, стоимость самого дешевого препарата из списка в 6 раз меньше, чем самого дорогого.

Европейская Комиссия отреагировала на рассекречивание цен так: "Мы не будем комментировать то, что произошло в Бельгии, но цены на вакцины конфиденциальны".

Ева где Блеекер отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, чем обусловлена разница в цене вакцин от разных производителей. Однако, она назвала прозрачность "одним из столпов своей политики". "И, возможно, я была слишком прозрачна", – добавила она.

Согласно таблице, Бельгия закупит 33 млн доз препарата за 279 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, американской компании Moderna пришлось уничтожить 400 000 доз вакцины против коронавируса из-за проблем с фильтрацией на финальном этапе производства.

Согласно исследованиям, препарат от Moderna может обеспечить иммунитет к коронавирусу на три месяца.