Это произошло на предпоследнем заседании Европарламента нынешнего созыва. Были приняты следующие законодательные инициативы (далее читайте на языке оригинала):

Шоста директива щодо протидії відмиванню коштів ("за" – 513 депутатів, "проти" – 25, "утримались" – 33), передбачає:

- єдині принципи нагляду, щоб зобов’язані суб’єкти (банки та інші суб’єкти господарювання) застосовували вимоги щодо протидії відмиванню коштів та більш суворі санкції для суб’єктів, які порушують свої зобов’язання щодо боротьби з відмиванням коштів;

- більше повноважень для підрозділів фінансової розвідки (ПФР) для аналізу та виявлення випадків відмивання грошей і фінансування тероризму, для призупинення підозрілих операцій, рахунків або ділових відносин, більше обміну інформацією між собою та з компетентними органами, а також співпраці з Управлінням з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), Європолом, Євроюстом та Європейською прокуратурою;

- більше доступу ПФР та інших компетентних національних органів до інформації про бенефіціарну власність, банківські рахунки, земельні реєстри чи реєстри нерухомості або певні товари високої вартості (перехід права на автомобілі дорожче 250 тис. євро, яхти та літаки дорожче 7,5 млн. євро);

- гармонізація змісту та функціонування реєстрів бенефіціарних власників, які розкриватимуть фізичних осіб, які володіють або контролюють юридичні структури, доступність реєстрів в цифровому вигляді в національних центральних реєстрах і через взаємопов’язану систему реєстрів на рівні ЄС (поточна та історична інформація щонайменше за 5 років і не більше ніж за 10 років (плюс додаткові 5 років у разі триваючих кримінальних розслідувань);

- миттєвий, невідфільтрований, прямий і безкоштовний доступ до інформації про бенефіціарну власність, що зберігається в національних реєстрах та через їх взаємозв’язок на рівні ЄС, для компетентних органів, наглядових органів, податкових органів, AMLA, Європейської прокуратури, Європейської служби боротьби з шахрайством;

- доступ до реєстру матимуть особи, які мають законний інтерес – журналісти, репортери, ЗМІ, організації громадянського суспільства, вищі навчальні заклади (доступ надаватиметься протягом 12 робочих днів і буде дійсним протягом трьох років, з автоматичним подовженням та доступною платою).

Єдине зведення правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму ("за" – 479 депутатів, "проти" – 61, "утримались – 32), передбачає:

- доступ національних ПФР та інших компетентних органів до інформації про бенефіціарну власність (БВ), якою володіють зобов’язані особи (банки, менеджери активів і крипто-активів, агенти з нерухомості та віртуальної нерухомості тощо) для виявлення схем відмивання грошей і вчасного заморожування активів;

- у реєстрах БВ буде інформація про бенефіціарних власників окремих іноземних юридичних осіб, положення застосовується заднім числом до 10 років для нерухомого майна;

- бенефіціарне володіння означає наявність принаймні 25% акцій, прав голосу чи інших прямих чи опосередкованих часток власності, розрахованих на кожному рівні ланцюга створення вартості, а також контроль чи опосередкований контроль над організацією;

- уповноважені особи зобов’язані перевіряти особу своїх клієнтів, контролювати транзакції та повідомляти про будь-які підозри ПФР (якщо буде виявлено будь-яку невідповідність – це передаватиметься до центрального реєстру БВ);

- підвищена пильність щодо "надбагатих осіб" (з загальним статком щонайменше 50 млн. євро, за винятком основного місця проживання), кваліфікованих як такі, що мають вищий профіль ризику, і тих, хто надає їм персоналізовані послуги з управління активами (банки, інвестиційні фірми та фонди – поріг 5 мільйонів євро для активів під управлінням);

- єдиний у ЄС ліміт великих готівкових платежів – не більше 10 тис. євро (поширюється на постачальників платіжних послуг і електронних грошей, не застосовуватиметься до платежів між фізичними особами, які не виконують професійних функцій).

Угода щодо Контролюючого органу ЄС з боротьби з відмиванням коштів AMLA ("за" – 482 депутатів, "проти" – 47, "утримались" – 38), передбачає:

- створення загальноєвропейського Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), яке контролюватиме нове Єдине зведення правил боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, здійснюватиме безпосередній нагляд з широкими повноваженнями втручання за найбільш ризикованими фінансовими установами (тими, що здійснюють діяльність принаймні в 6 державах-членах ЄС) на додачу до нагляду усередині кожною державою-членом ЄС (поширюватиметься, за оцінками, на 40 найризикованіших фінансових установ та нефінансовим сектором, щоб запобігти випадкам, подібним Pandora Papers);

- координацію з боку AMLA дій національних наглядових органів країн ЄС, конвергенцію наглядових практик, посередництво та врегулювання суперечок між національними наглядовими органами;

- створення ефективних каналів звітності для отримання та обробки інформації про порушення.

Для набуття чинності зазначений пакет повинен ще бути ухвалений Радою ЄС, але не маю сумнівів, що це станеться досить оперативно.

Короткі висновки (або чому так детально зупиняюсь на цих законодавчих актах):

Тренд на посилення боротьби з відмиванням коштів та закриття поки що існуючих "шпарин" у законодавстві посилюється, позиція європейців у цьому питанні – однозначна. Починаючи етап перемовин про вступ до ЄС, ми повинні враховувати цей тренд і вже починати працювати над гармонізацією вітчизняного законодавства з новими правилами Європейського Союзу.