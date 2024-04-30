То, что Нацсовет по телевидению заявил, что власти должны наконец прекратить продвижение Telegram, это хороший знак. Власти не могут рассказывать обществу об опасности этой платформы и одновременно заводить там собственные аккаунты и наращивать подписчиков. Чтобы понять масштабы абсурда, можно попытаться представить как какой-нибудь Госдеп США заводит официальный аккаунт в TikTok.

Очевидно, если Украина считает, что Telegram настолько опасен, начать нужно с того, чтобы удалить оттуда государственные сервисы. Их можно перенести на другие платформы, которых существует немало. Но вместо этого мы видим массовые попытки нормализации ненормального, когда у каждого госоргана есть свой официальный канал в Telegram. И это банально размывает любые попытки наладить доверие общества к власти. Ведь тезисы "Telegram опасный" и "подписывайтесь на официальный Telegram" не могут существовать одновременно. С точки зрения логики, из них точно является ложью.

Наш законопроект предоставляет государству все рычаги, чтобы наконец разобраться, является ли Telegram действительно настолько опасным, как об этом говорят в ГУР и СБУ. И если это подтвердится, Нацсовет обнародует соответствующую информацию. И тогда у каждого из нас будет возможность на ее основании самостоятельно определиться, стоит ли доверять свои данные такой платформе. В таком случае действительно все государственные сервисы должны уйти с платформы. Законопроект допускает исключение только для сил безопасности и обороны, которые должны самостоятельно определяться, что и как им делать. Все остальные госорганы должны закрыть свои аккаунты и перейти на другие платформы. И хорошо, что эту идею поддерживают в Национальном совете. Предлагаю побыстрее перейти от слов к делу, и вынести наш законопроект на голосование.