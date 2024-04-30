Об этом, к сожалению, до сих пор не всем известно...

28 апреля 1939 года нацистский диктатор Адольф Гитлер заявил о денонсации Польско-Германского договора о ненападении 1934 года. Стало ясно, что Вторая мировая война неотвратима.

Но нацистам нужно было обезопасить себя со стороны СССР. Требовался союз с коммунистами, чтобы СССР выступил на их стороне и не вступил в войну на стороне Польши и потенциально Франции и Великобритании. И такое соглашение было заключено в Москве менее чем через 4 месяца – 23 августа 1939 года. Это был знаменитый пакт Молотова-Риббентропа, согласно которому сталинцы обязались напасть на Польшу вместе с гитлеровцами.

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Як згадують свідки з оточення московського диктатора, після того, як за спиною Ріббентропа зачинилися двері, Сталін кинувся танцювати з криками "Обманув! Обманув Гітлера!". Коли 1 вересня 1939 року Гітлер вдерся до Польщі й почав вимагати від Сталіна виконати власні зобов`язання, той відповів, що ще не готовий, що йому потрібно ще кілька днів...

І коли Велика Британія та Франція оголосила Німеччині війну, СРСР залишився ніби осторонь, "не при ділах", але потім...

Потім почав разом з німцями рвати Європу, при цьому примовляючи: я її захищаю від нацистів. І, о, диво, англійці і французи повірили. Вірніше, зробили вигляд, що вірять...

Тільки подумаймо от над чим. У Москві Молотов з Ріббентропом лише поставили підписи під договором і таємними протоколами, на яких вже було розписано що кому належатиме: тобі Данциг, Варшава і Вільно, мені Львів, Брест і Рига. І карти вже було накреслено. Але коли їх почали креслити і розписувати хто що захоплює? Це важка, копітка праця політиків, генералів, представників спецслужб тощо не на один місяць.

Щось мені здається, що якраз у квітні 1939 й домовилися попередньо, й мапи почали малювати. Саме тому нацисти й розірвали угоду з Польщею про ненапад. Але цього вже, напевне, не доведеш. А головного свідка з німецького боку - Йоахіма фон Ріббентропа (який був, між іншим, великим другом СРСР) повісили в Нюрнберзі, аби зайвого не патякав.

Так що без Сталіна ніякої Другої світової війни не було б. Він Другу світову ще з кінця 20-х років почав ретельно готувати. І Гітлера до влади привів саме для того - розумів, що саме нацисти, хворі за реваншизм, ідеальний інструмент для розв`язання війни. А навіщо вона Сталіну? Та тому, що він був вірним учнем і наслідувачем Леніна, а Ленін...