В 1939 Отто Шимко пришел на занятия в пятый класс гимназии в словацком городе Нитра, и узнал, что продолжать учебу ему придется за отдельной партой, "специально для евреев".

Далее последовали: приказ сдать меха, запрет ходить на рыбалку, полный отказ в получении высшего образования и несколько волн депортаций в нацистские лагеря смерти. Почти всем членам семьи Шимко удалось спастись - поддельными документами о крещении их обеспечил родственник.

Говорить сегодня о чем-то с россией, уверен Отто Шимко, так же бессмысленно, как не о чем было разговаривать и с Гитлером в 1938-м. Но тогда мир совершил ошибку, отдав Германии Судетскую область в надежде, что этого будет достаточно. После Судет началась Вторая мировая, а в гимназии Отто появились парты "специально для евреев".

"Отдайте ему Донбасс, лишь бы был мир. Дайте ему Крым, лишь бы был мир. Это полная иллюзия", — провел аналогию Шимко, перечисляя на помощь Украине свою пенсию.

После отказа правительства участвовать в приобретении снарядов для Украины в рамках чешской инициативы, словаки сами решили собрать деньги.

Лидером акции "Боеприпасы для Украины" стал Шимко, которому через месяц исполнится 100 лет. К нему присоединились более 60 000 словаков. Сначала планировали собрать 1 млн евро, на за две недели сумма пожертвований достигла уже 4 млн. Сбор продолжается.