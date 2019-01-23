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Друзья Путина лишились самолетов из-за удара США

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Российские олигархи и близкие соратники президента РФ Владимира Путина Борис и Аркадий Ротенберги из-за введения против них американских санкций остались без бизнес-джетов Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH).

Информацию о продаже самолетов подтвердил брокер Boutsen Aviation. Бортовые номера бизнес-джетов также совпадают с инициалами бизнесменов, сообщает Forbes.

Самолет Бориса Ротенберга Bombardier Global 5000 стоимостью 25 млн долларов был записан на кипрскую компанию Damstone Limited, а Аркадия Ротенберга за 15 млн долларов – на Olpon Investment Limited.

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Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что воздушное судно предполагалось приобрести на кредит банка Credit Suisse, но эксплуатация самолета практически не осуществлялась.

Bombardier Global 5000

Bombardier Global 5000

"После введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей от компании Damstone Limited и впоследствии без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно. Цена продажи была определена банком самостоятельно и не сообщалась заемщику", – говорится в сообщении.

По словам близкого к Путину олигарха, санкции доставляют ряд неудобств, в частности, теперь ему нередко приходится перестраивать рабочий график и корректировать его под возможность использования частных самолетов.

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин

Аркадий Ротенберг и Владимир Путин

ТАСС

Напомним, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции – осталась в секретной части доклада.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Аркадий Ротенберг решился на кардинальные меры из-за санкций США. Олигарх подал в окружной суд Хельсинки иск против трех скандинавских банков: Nordea, Handelsbanken и Danske Bank.

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Тема
Санкции против России
Персона
Аркадий Ротенберг
Место
Россия
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