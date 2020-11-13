России после миллиардной помощи Сирии припомнили Донбасс и Крым: реакция сети

В сети обратили внимание на тот факт, что Россия выделяет $1 млрд на восстановление Сирии, когда Донбасс и Крым пришел в упадок под оккупацией страны-агрессора.

В частности эту новость в своем Twitter опубликовал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист и блогер Денис Казанский.

"Свободные республики Донбасса уже процветают, теперь можно и Сирии помочь. Ахахаха", – написал он.

Под его публикацией собралось множество лайков и комментариев пользователей.

"Не все же в луг*ндоне защищать русскоязычное население. Пришел черед Сирии. Гумконвои, кокошники, учебники Родная Речь для будущих ополченцев – вотэтовсё", "С*ка, какие же они у*бищные твари! Позерство и вранье на каждом шагу! И что самое страшное, весь этот жалкий мокшанский плебс, весь этот театр считает приемлемым! Ещё и рукоплещет до крови в ладонях! Тьфу бл*ть! Карфаген должен быть разрушен!", "Сами разбомбили, сами пусть и финансируют восстановление", "Если кто спрашивает, почему такие маленькие пенсии...", "Республикам уже макарошки передавали", "Карабах разгрузил", "Они кормили всю Украину, мифы рушатся", "А Крым вообще цветет и пахнет! Фекалиями", – отреагировали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что несмотря на гибель военных ВСУ на Донбассе, у него нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. После таких слов его жестко раскритиковали в сети.