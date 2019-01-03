Доллар в банках подорожал: сколько стоит валюта

В Украине курс доллара в четверг, 3 января, вырос на 2 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 28,09 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках вырос на 1 копейку и составил 32,19 грн/€.

Национальный банк Украины оставил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 27,68 грн/$.

Курс гривни по отношению к евро НБУ также оставил без изменений – на уровне 31,71 грн/€.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).