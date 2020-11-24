Украинцев заставят круглый год платить абонплату за отопление и воду: сколько соберут и куда потратят

В Украине должны ввести абонентскую плату на воду, отопление и вывоз мусора. Это предусмотрено уже принятым законом "О жилищно-коммунальных услугах". В действующих тарифах расходы на содержание и ремонт инфраструктуры не заложены, а с введением абонентской платы деньги на это появятся.

При этом есть два варианта: либо украинцы объединяются всем домом (например, создают ОСМД) и подписывают коллективные договоры на поставку воды, тепла, вывоз мусора, либо же каждый самостоятельно заключает индивидуальные соглашения и платит абонплату.

Ее размер будет регулярно расти (его привязали к размеру прожиточного минимума, который пересматривают дважды в год) и в следующем году может составить более 100 грн в месяц с каждой квартиры.

Коллективное соглашение подразумевает, что жители дома сами отвечают за состояния инфраструктуру, нанимают компанию, которая занимается ремонтом. И поэтому не платят абонплату. Описанное новшество отложили до конца карантина, однако сейчас в Верховной Раде рассматривают возможность ввести абонплату уже с 1 января 2021 года.

О том, кому и какие платежки придут – читайте в материале OBOZREVATEL.

Платить придется всем. Вот только в случае, если есть ОСМД, то размер такого платежа можно определять самостоятельно. А в некоторых случаях может оказаться, что хватит уже тех взносов, которые действуют.

Член НКРЭКУ Ольга Бабий рассказала OBOZREVATEL: с 2018-го в тарифах не заложены суммы на обслуживание и ремонт сетей. Произошла законодательная коллизия, в результате которой у поставщиков, по словам Бабий, иногда нет денег даже на то, чтобы напечатать и выставить платежки.

"Абонентская плата на коммунальные услуги будет действовать до тех пор, пока совладельцы многоквартирного дома не соберутся и не примут решение нанять свою компанию, которая будет заниматься коммуникациями. Главная задача была отделить монополиста от сетей. Но на время, пока совладельцы многоквартирных домов не сделали свой выбор, они будут платить абонентскую плату для того, чтобы их коммуникации кто-то обслуживал. Это как поставщик последней надежды", – говорит Бабий.

Абонентская плата – деньги на обслуживание коммуникаций. Народный депутат Виктория Гриб добавляет: в любом случае кто-то за это должен платить. Иначе можно прийти к ситуации, когда из-за изношенности сетей происходят постоянные аварии, в результате которых могут пострадать простые украинцы.

Кабинет министров своим постановлением №808 уже определил формулу граничного размера:

2* прожиточный минимум * 2,58 * 0,15 * К, * где:

2,58 – среднее количество человек в семье;

0,15 – средняя доля расходов на коммуналку от общего дохода семьи;

К – коэффициент (для отопления и воды – 0,019, для мусора – 0,009).

К примеру, с декабря прожиточный минимум в Украине составит 2189 грн. Таким образом, абонплата на воду и отопление будет 32,19 грн, а на мусор – 15,2 грн. То есть в сумме нужно будет платить около 111,7 грн в месяц (при условии, если есть горячая, холодная вода и отопление).

Абонплату уже должны были ввести, но решение отсрочили из-за карантина. По действующим правилам, есть пять месяцев с момента окончания карантинных ограничений для того, чтобы выбрать индивидуальный и коллективный договор. Коллективный (для ОСМД) без абонплаты, и индивидуальный (если нет ОСМД) – с абонплатой.

Но так как карантин затянулся и в ближайшее время вряд ли закончится, народные депутаты во главе с Викторией Гриб предлагают сократить сроки до 1 января 2021 года. Мол, все, кто до этого времени не определится, автоматически перейдут на индивидуальные договоры (законопроект №4383).

Виктория Гриб считает, что шансы для принятия документа в этом году есть, но из-за пандемии они невелики. Если документ успеют проголосовать, большинству украинцев придется оплатить абонплату практически на все коммунальные услуги уже с января следующего года. В противном случае, чем дольше продлится карантин, тем позже введут абонентскую плату.