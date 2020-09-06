Для украинцев, которые получают субсидии на газ, ввели новое правило.

Потребители природного газа, которые получают субсидии, обязаны немедленно уведомлять органы соцзащиты о смене поставщика топлива.

Иначе субсидии и льготы могут быть рассчитаны неправильно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Министерства социальной политики.

Там пояснили, что новое правило связано с введением в Украине с 1 августа рынка природного газа, в рамках которого население может самостоятельно выбирать, у какой компании и по каким ценам покупать голубое топливо.

Ежемесячного органы соцзащиты получают от поставщиков газа информацию о тарифах.

"Эти сведения получаются на основании полученной от льготников и получателей жилищных субсидий информации о наборе получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий – поставщиков этих услуг (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и т.п.). Своевременное предоставление информации об изменении исполнителей ЖКУ обеспечит актуальный и правильный расчет размера субсидий и льгот", – сообщили в Минсоц.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании, поставляющие газ населению в условиях рынка, обнародовали цены на сентябрь. Минимальный тариф составляет 4,39 грн за кубометр, а максимальный – 7 грн.

В Украине из-за новую методику расчета дохода снизится размер социальной помощи многодетным семьям. Кроме того, уже уменьшили и размер субсидий. В результате в отопительный сезон субсидия уменьшиться примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.

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