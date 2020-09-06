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Для украинцев, которые получают субсидии на газ, ввели новое правило

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Коммуналка
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Для украинцев, которые получают субсидии на газ, ввели новое правило

Для украинцев, которые получают субсидии на газ, ввели новое правило.

Потребители природного газа, которые получают субсидии, обязаны немедленно уведомлять органы соцзащиты о смене поставщика топлива.

Иначе субсидии и льготы могут быть рассчитаны неправильно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы на сайте Министерства социальной политики.

Там пояснили, что новое правило связано с введением в Украине с 1 августа рынка природного газа, в рамках которого население может самостоятельно выбирать, у какой компании и по каким ценам покупать голубое топливо.

Ежемесячного органы соцзащиты получают от поставщиков газа информацию о тарифах.

"Эти сведения получаются на основании полученной от льготников и получателей жилищных субсидий информации о наборе получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о данных предприятий – поставщиков этих услуг (название, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и т.п.). Своевременное предоставление информации об изменении исполнителей ЖКУ обеспечит актуальный и правильный расчет размера субсидий и льгот", – сообщили в Минсоц.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании, поставляющие газ населению в условиях рынка, обнародовали цены на сентябрь. Минимальный тариф составляет 4,39 грн за кубометр, а максимальный – 7 грн.

В Украине из-за новую методику расчета дохода снизится размер социальной помощи многодетным семьям. Кроме того, уже уменьшили и размер субсидий. В результате в отопительный сезон субсидия уменьшиться примерно на 40% по сравнению с прошлым годом.

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